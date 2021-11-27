首届爱心通勤周 倡导双向关爱通勤文化

（早报讯）为共享关爱温馨的通勤环境，公共交通乘客应更细心敏锐地体会到其他通勤者的隐性需求。民众在乘搭公共交通工具时应培养四种“给予”的习惯，即给予时间、给予关怀、给予援手和给予感激。

这是去年1月成立的爱心通勤委员会（Caring SG Commuters Committee）在与超过2000名公交乘客进行沟通后向交通部提呈的建议内容。

在今天（11月27日）举办的首届爱心通勤周开幕仪式上，爱心通勤委员会向交通部长易华仁提呈爱心通勤旅程报告（Our Caring Commuter Journey）。报告总结了委员会从去年4月至11月，与超过2000名通勤者的交流成果，当中包括各年龄层公众、视障人士，以及年长者或视障人士的照料者。

报告指出，关爱互助的通勤文化是双向建立的，帮助者和接受帮助者都须要心存关爱和感激，而看似具有主动协助力量的人群也可能需要帮助。因此，不同背景的通勤者都应提高意识及培养包容心，面对表现异常的通勤者时，不作出负面反应。

哈莉玛总统在为爱心通勤周活动开幕时说，随着公共交通的硬体设施提升，我国也应培养具有关爱的通勤文化。

易华仁也说，人们每日通勤并不只是从一点移动到另一点，也展现了一个社区公共空间的定位。

“培养亲切关爱的公共交通文化，可影响数百万通勤人士和交通工作者的生活体验。”

即日起至12月5日的爱心通勤周将举办数项活动，包括颁发交通金奖和爱心通勤奖、在指定巴士转换站和综合交通中心新增爱心相助站，以及和国大学生合作推出的“公共巴士包容课程”等。