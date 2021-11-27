社交聚会放宽首个周末 上午人潮并未显著增加

（早报讯）社交聚会和堂食人数限制放宽后迎来首个周末，受访者均认为上午的人潮与上周末相差不远，但外出用餐的朋友和年长者有所增加。

记者今早（11月27日）走访淡滨尼一带观察到，小贩中心和商场虽然能看到人潮，但入口处并未出现人龙，不少公众也在抵达入口前就扫描好QR码，省去感应“携手防疫器”的时间。

在淡滨尼天地小贩中心担任摊位助手一年多的潘美（34岁）说，自周二（23日）开放最多五名完成疫苗接种者同桌堂食后，人潮稍微多了5%，其中一同前来的朋友和年长者较多。

“上次开放五人堂食大家都蜂拥而至，这次查得比较严，要检查疫苗接种状态，很多人觉得麻烦就不来了。”

潘美也认为，公众可能不了解有哪些小贩中心开放五人堂食，相信下周二开始所有小贩中心落实措施后，人潮会增加。

淡滨尼天地内也有不少商店和增益中心，每周带孙子上机器人课程的卢冠华（66岁，退休人士）说，今天的人潮跟以往几个周末相似，不少人还是当天商场所举办活动的工作人员。

有四个孙子的卢冠华说：“我们一家加上女佣有九个人，所以还是不可以同桌吃饭。我认为措施还可以更灵活一点，像是有小孩的很明显就是一家人，应该允许我们一起吃。”

相比早上有三成空位的淡滨尼天地小贩中心，淡滨尼11街第137座小贩中心早上10时左右一位难求。但受访摊主均认为，顾客量跟上周末一样。

这个小贩中心昨天起开放五人堂食，素食摊摊主熊丽萍（45岁）说，入口处早上9时一度排起长龙，吓退很多公众，因此真正进来的人和以往差不多。

谢丽珠（66岁，校工）与认识多年的四个好友今天到该小贩中心用餐，并计划接下来一起到牛车水买农历新年的新衣。

能和朋友像往常一样聚餐让谢丽珠很高兴，但她也认为小贩中心的管制措施有进步空间。

她说：“今早来的时候很多桌仍限制在一两个座位，我以为自己记错了，还要跟安全大使确认是否开放五人堂食。”