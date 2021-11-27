德士与巴士相撞翻落沟渠 70岁德士司机受伤送院

巴士与德士不知何故相撞，猛烈的撞击力导致德士撞倒栏杆翻落沟渠内，70岁德士司机受伤送院。

这起车祸发生在昨晚（27日）11时15分，地点是位于大巴窑6巷和大巴窑东路的交界处。

《联合晚报》读者陈伟贤（27岁，家政人员）受访时说，当时他放工回家，经过现场看到路边停着警车，才发现发生车祸。

他说，当时一辆巴士停在路中央，一名巴士车长站在巴士外，并没有看到其他乘客，相信巴士已经暂停服务，可能是要驶回大巴窑转换站。

“另一辆德士则卡在一旁的沟渠内，绿色栏杆已经被撞倒，马路上也散落着不少碎片。德士的前挡风镜破裂，整个车身倾斜卡在沟渠里。当时德士司机已被救护车送往医院。”

警方受询证实这起车祸，指一名70岁的德士司机，是在清醒状态下送院。民防部队证实接到通报后，将一名男子送往陈笃生医院接受治疗。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲受询时表示，昨晚一辆暂停服务的巴士沿着大巴窑6巷行驶时，一辆德士突然从小路出现，造成碰撞，德士司机随后在清醒的情况下送院。

陈爱玲说，希望那名司机早日康复。

陈伟贤表示，附近路段不是第一次发生车祸，不久前才刚发生一起车祸，当时也有人受伤。

《联合晚报》早前报道，今年4月15日下午2时37分左右，附近路段的也曾发生一起车祸，一名6岁男童遭轿车撞倒后卷入车底。