涉Singpass骗案 六男女被捕

警方展开为期两天的全岛执法行动，六名男女因涉嫌参与骗案遭逮捕，另有五人正在接受调查。

警方昨天发文告称，当局在上个月发现有骗徒利用他人Singpass户头的个人信息，开设多个银行户头。Singpass户头持有人相信是向骗子提供了一次性密码（OTP），让骗子以此开设银行户头，收取从其他诈骗案受害人身上骗来的钱财。这些骗局包括投资骗局、求职骗局及冒充公务员的骗局。

随后，商业事务局在本月22日和23日展开为期两天的执法行动，逮捕了涉嫌参与骗案的五名男子和一名女子，他们的年龄介于19岁至32岁。另有五名年龄介于20岁至24岁的男子，正在接受警方调查。

初步调查显示，这些嫌犯涉嫌出售自己的银行户头或Singpass户头的个人信息给骗子用来开设银行户头。在一些案例中，每出售一个银行户头可获得1200元的酬劳。一些人相信还把自己的银行户头租给骗子，或帮助骗子进行转账和取款，从中获取金钱利益。

根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对长达10年监禁和罚款。不诚实接受赃物罪成，可被判坐牢最长5年或罚款，或两者兼施。洗黑钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。

警方提醒公众，提供高额佣金的工作往往都不是真的，公众也应该避免转账给陌生人的户头或虚拟货币户头。另外，公众应拒绝让他人使用自己的银行账号或Singpass户头的个人信息，因为一旦被发现涉案，自己也须负上责任。

公众可以上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可拨打1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索，所有资料都将保密。