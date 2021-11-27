印尼羽球公开赛 骆建佑与安赛龙会师决赛

（早报讯）印度尼西亚羽毛球公开赛（超级1000赛）刚刚结束两场男单半决赛的厮杀，骆建佑对垒丹麦选手拉斯穆斯·杰姆克（Rasmus Gemke），结果骆建佑技高一筹，以2比0胜出。东京奥运冠军安赛龙则是直落两局，以2比0淘汰印尼选手乔纳坦·克里斯蒂（Jonatan Christie）。双方明晚将会师决赛。

杰姆克的打法和骆建佑比较相似，都是稳健的拉吊突击，但骆建佑本场比赛打得更加细腻，仅用了42分钟就拿下了比赛，实现了对杰姆克的两连胜。

首局比赛，骆建佑牢牢掌控着场上的节奏，以6比2开局。随后双方打的都比较耐心，纷纷展开多拍的较量。当杰姆克将比分追至7平时，骆建佑再将分差拉开，最终以21比14先下一城。

次局开局，杰姆克依然没有找回状态，进攻迟缓。骆建佑趁虚而入，顺势将比分扩大为16比6。杰姆克回天乏术，最终骆建佑再以21比7拿下该局，成功闯入决赛。

24岁的骆建佑现世界排名第26位，是我国男单选手中近期状态最好选手之一，本月初刚刚在德国海洛公开赛中夺冠。杰姆克现世界排名第13位，双方此前在德国海洛公开赛复赛中相遇，骆建佑以2比1取胜。

他将在决赛中对垒安赛龙，后者在稍早前的另一场半决赛中以2比0淘汰了24岁的印尼选手乔纳坦·克里斯蒂（Jonatan Christie）。

安赛龙现世界排名第二位，克里斯蒂现世界排名第八位。

首局比赛，双方打得格外激烈，克里斯蒂积极应对安赛龙的进攻，率先取得一分。安赛龙随后在连得两分后又被克里斯蒂压制。当双方比分来到9平后，安赛龙一路被压制，一路追分。当比分来到18平后，安赛龙凭借丰富的大赛经验实现弯道超车，最终以21比19先拿下一局。

次局，安赛龙进入状态神速，打出一个7比2的开局，随后又将比分拉至19比14，最终以21比15取胜。

骆建佑曾与安赛龙交手过三次，但三仗皆败。双方最近一次交手是在上个月的丹麦公开赛，安赛龙以21比19和21比14获胜。

两人在今年东京奥运会结束后曾在迪拜一同进行为期一个月的训练。双方的决赛大概在明晚9时（新加坡时间）进行，星和第201频道将现场直播这场半决赛。