行动党大会仅两张“新面孔”发言

（早报讯）仅仅专注于接见选民活动，不足以争取选票，人民行动党武吉知马支部秘书吴诗琪认为，行动党党员必须为建设更美好的新加坡而奋斗，包括协助中间选民理解为何支持行动党是正确的做法。

行动党今天（11月28日）上午举行党大会，有四名党员受邀会上发言。过去，行动党大会是新人露面的平台之一，但这回只有其中两名发言者是较陌生的面孔。他们是武吉知马支部秘书吴诗琪（42岁）和盛港中支部秘书凌炜鸿（40岁）。

吴诗琪是海事业一名内部法律顾问，已婚并育有一子一女。据她分享，自己加入行动党的原因，是2011年全国大选的结果令她非常担忧新加坡的未来。“我无法面对一个大肆宣扬民粹主义情绪的政党可能赢得支持并有朝一日治理新加坡。我想要一个能够保障我孩子未来的政党。”

吴诗琪2012年入党后，最初在武吉知马的接见选民活动上帮忙写信，2015年全国大选中也协助处理法律事务和网络攻击。她说，自己尝过选战滋味后，感受最深的是，专注于接见选民活动，根本不足以争取选票。

她认为，行动党党员要做的不仅仅是社会或行政工作，而是为建设更美好的新加坡而奋斗。他们须感受基层脉动、协助中间选民理解为何支持行动党是正确的做法、说服那些持观望态度的人，并在必要时与行动党的对手对峙等等。

在盛港中支部服务的凌炜鸿，则分享他在去年大选中的经历和体悟。他坦言，行动党当时丢失盛港集选区是“痛苦”的，事后也进行了一番检讨。尽管要夺回该集选区是个艰巨任务，但大家都不打算放弃。他说：“我们会继续在选区里走动，用心聆听选民关注的议题，了解他们的担忧，并在适当的时候伸出援手。我们要让选民知道：我们并没有放弃。我们绝对不会放弃。”

尽管如此，凌炜鸿强调，行动党没有当选，意味他们在帮助居民时，面对一定的局限。他说：“自去年大选之后，盛港居民依然时不时会向我们寻求援助。但由于我们的议员没有当选，很多时候我们不能代表他们向相关的政府机构寻求援助。这是代表权的问题，跟愿不愿意帮忙没有关系。选民需要明白我们不是不想帮，而是心有余而力不足。”

凌炜鸿是保险经纪与风险管理行业的一名副总裁，2015年加入行动党，先是在兀兰支部与前议员安宁阿敏（Amrin Amin）一同服务，去年大选前调往盛港中支部。安宁阿敏近期则活跃于义顺集选区基层。

除了吴诗琪和凌炜鸿，受邀发言的另两人是宏茂桥集选区议员娜蒂雅（31岁）和公共雇员联合会秘书长尚杰夫（Sanjeev Kumar Tiwari，43岁）。娜蒂雅谈到同理心的重要性，以弥合分歧和进行艰难的对话，尚杰夫则强调须继续加强行动党和工会之间的共生关系。