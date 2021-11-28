颜金勇：行动党必须引领新加坡人实现愿景

（早报讯）人民行动党作为执政党，有机会也有义务采取行动，引领新加坡实现新加坡人的愿景，打造具包容性、可持续发展和机遇处处的家园。

人民行动党今天（11月28日）召开党大会。党主席、贸工部长颜金勇致辞时说，新加坡人要打造更好的家园，许多新加坡人也与行动党携手谱写新加坡故事的新篇章。

颜金勇也说，许多年轻新加坡人也积极参与塑造他们的未来，并积极发声。“我们必须让他们感觉到他们有自己可以拥有的空间，并能在党内，以及在新加坡制定前进道路的过程中扮演角色。”

“作为执政党，我们有机会，也有庄严的义务，采取行动，带领新加坡朝这个愿景前进。我们要为每一名新加坡人，也要与每一名新加坡人这么做。”

颜金勇说，过去67年，新加坡人给予行动党支持。即使政府有时必须做出艰难的抉择，新加坡人也做出牺牲，也始终做好准备尽自己的一份力，保护新加坡。

不过颜金勇也提醒，人民的支持并非理所当然。人民支持行动党，是因为相信行动党，以及行动党为实现进步、改善所有人生活所付出的行动。

“如果要继续获得人民支持，我们就必须信守承诺，不断聆听，并不断为人民创造更好的生活。”

行动党大会以线上线下混合方式进行，共2000人参与。除了在新达新加坡会展中心的实体活动，也有各支部党员通过视讯方式连线。