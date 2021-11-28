李总理：新变种毒株可能迫使重开计划反复

（早报讯）新出现的奥密克戎（Omicron）冠病变种毒株有可能迫使重新开放计划后退几步，然后才能继续向前。尽管如此，李显龙总理相信我国最终能够找到与病毒共存的方式，安全地让人们恢复喜欢过的生活。

李总理以人民行动党秘书长身份在该党大会上发言时强调，政府付出的所有努力，都是为了能够安全地恢复人们的生活，并在这个过程中，尽可能地降低病逝的人数。

他也说，在抗疫过程中，新加坡已经取得很大进展，但人们也要做好心理准备，过程中可能会出现更多波折。

李总理指出，每一次危机都是对信任的考验，在冠病疫情这样的公共卫生危机当中，人们都依赖可信的消息来源来了解情况，以及提供指引。

“我们当中多数人不是医生也不是科学家，而就算是医生和科学家也发现，很难跟上关于病毒的大量新发现。所以人们指望政府来评估情况，判断该怎么做，并组织全国的应对措施。”

他重申，全国必须团结一致，政府必须引领国家度过危机。“我们对抗疫情的措施能够奏效，其中一个关键是，新加坡人相信人民行动党政府，相信行动党政府能够保证每个人的安全，并维持国家的正常运转。”

李总理说，这包括让染病者接受适当的治疗，在不得不实施封锁措施时为受影响的员工和企业提供妥善照顾，以及确保超市的货架上有货物，基本服务也不会中断。

“新加坡人之所以有这种信心，是因为行动党60年来一贯的良好治理。他们知道行动党在危机中永远不会放弃、不会屈服，不会停止为人们提供支援。因此在繁琐的安全管理措施反覆收紧和放宽时，人们会耐心地遵守。”

他也强调，人们的信任是政府在危机中的最大倚仗，当局面临着许多影响生活和生计的艰难而且迫切的决定，这包括是否实施阻断措施、是否关闭学校、是否让病患在家休养、是否允许人们在外堂食，以及是否开放边境。

李总理说：“在理想的世界里，我们会拥有所有的信息，事情也总能够按计划进行，让每一个人开心。但现实世界中，不确定性、意外和权衡是不可避免的。无论我们做出什么决定，无论我们多么努力地试图减轻影响，总有某个群体或者个人会失望或者受到影响。”

他指出，政府必须行使判断力引领新加坡人前进。“正如我对部长们所说的，领导人在危机中不能动摇，现在不是担心是否受欢迎或者形象问题，而是要专注于为新加坡人做正确的事情，让国家安全度过危机。这就是新加坡人选择我们的原因，是一种神圣的信任。”