李总理：第四代领导班子需多些时间决定领军人

（早报讯）第四代领导班子需要再多一些时间决定领军人。李显龙总理有信心，第四代领导班子会在下届大选之前做出决定。

李显龙总理今天（11月28日）以人民行动党秘书长身份在行动党大会上致辞时说，随着冠病疫情趋稳，总理接班人也成为“不能无限期推迟的重要事项”。

冠病疫情是对第四代领导班子的严格考验。李总理说，疫情在个人和集体层面考验了他们的决心，整个第四代领导班子在处理冠病疫情上也值得嘉许。

“这是支新加坡无论在好景或低潮时都能依赖的领导团队。我吁请党予以他们全力支持，与你们携手，带领国家进入下个阶段。”

李总理的交棒计划因疫情而受延误。今年4月，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰因疫情后跑道太短的关系，请辞第四代领导班子领军人物。

李总理说，王瑞杰作为副总理，仍是第四代领导班子的重要成员，也担任重要职责，尤其是在经济方面。

第四代领导班子的部长自王瑞杰请辞领军后便重新探讨接班事宜，他们也强调，选出接班人不是为了选出“老板”或比赛的赢家，而是关乎为新加坡人做出生死存亡的抉择，因此要打造实力强大的队伍，推举能团结所有人、发挥团队每个成员最好一面的同侪之首。

李总理说，第四代领导班子仍需要一些时间做出决定，但李总理有信心，他们会下届大选前解决此事。“我很肯定，他们会做出明智的选择，假以时日我也能将国家托付给妥善的人选手中。”