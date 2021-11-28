李总理：行动党不怕反对意见和挑战 但错误观点必须反驳

（早报讯）新一代选民希望看到更多的辩论和竞争，以及对既定思维的更多质疑，但人民行动党必须始终在政治上保持领先地位，向新加坡人证明人民行动党不怕反对意见或者受到挑战，同时也要反驳错误的观点。

李显龙总理今天（11月28日）上午以党秘书长身份在行动党党大会上发言时强调，无论是谁提出的好点子，行动党都会欢迎。

他说，行动党仔细聆听人们的意见和担忧，目标是让人民团结一致、了解问题、保持与人们的联系，为新加坡共同创造正确的解决方案。

不过，李总理也强调政治不只是接受或者推销好点子，也要反驳错误的观点。

“如果有可能的话，温和地反驳，但必要时也要坚决。我们也要揭露那些为了自己的政治目的试图利用问题来迷惑人们，造成不愉快的人。这就是最近国会关于CECA和外籍工作准证持有者的辩论所秉持的精神。”

CECA是新加坡和印度签订的全面经济合作协定。

李总理强调，政治人物必须能够在坚持己见的同时，继续获得选民支持，否则就算有崇高的志向以及好的想法，也无法再度当选，无法为国家服务。

他也说，行动党强调正直和诚信，因此新加坡的政治始终能够为人们带来成果，如果政客贪婪或者不诚实，选民就无法相信他们的动机，幻灭和愤世嫉俗的心态会导致人们对整个参与政治者和政治制度失去信心。

李总理说：“新加坡人希望国会议员和政治领导人廉洁、个人行为无可挑剔，而且在国会内外都保持诚信。行动党从1959年开始就坚持这样的严格标准。”

他也说，选民必须对每一个参政的个人或者团体，持有同样高的正直和诚信标准，无论是哪一个阵营，否则就是发出准备降低标准的信号，最终拖累我国的制度。