为妻准备生日惊喜 骑士车祸摔伤脊椎

男子清晨骑电单车出门为妻子准备生日惊喜，岂料却发生车祸，导致脊椎和手指骨折，妻子上网寻找知情者还原真相，希望知道丈夫如何从电单车上摔落。

这起事故发生在昨早（27日）清晨近5时，地点位于樟宜路往芽笼路的路段。

艾拉（30岁，家庭主妇）受访时说，当天是自己30岁的生日，清晨4时左右，丈夫就骑着电单车出去为自己准备生日惊喜。

“他每年都会为我准备各式各样的惊喜，所以当时我就在家等他回来庆祝生日。”

直到早上8时多，丈夫却毫无音讯，有点不安的艾拉立刻拨通了丈夫的电话，没想到却是一名医生接电话。

“他告诉我丈夫出了车祸，因为丈夫手指骨折，因此手机无法解锁，他们只得等到我打电话来。”

得知后艾拉立刻赶去医院，发现丈夫当时已陷入昏迷，不仅手指骨折、面部肿胀，一只眼睛受伤睁不开，脊椎也骨折。

艾拉说，当时自己十分茫然，不知道丈夫到底经历了什么，直到她从丈夫的手机里发现了一些照片，照片显示有医护人员正在抬着他上担架。

“相信是当时好心的路人帮忙用丈夫的手机拍下照片的，因此我希望对方能够联系我们，因为丈夫目前受创伤短暂失忆，希望能够有目击者告诉我们当时的事发详情，我们才好知道如何进行下一步。”

艾拉也说，过后自己从丈夫的随身物中发现一张收据，是丈夫给自己买的金戒指。

“戒指目前我已经联系店铺取回了，但是相信当时他从三巴旺一路跑到樟宜路一定还有准备其他惊喜，这些我现在就不得而知了。”

警方受询时证实这起车祸，当局指当天清晨4时53分接获通报，在上述地点发生一起涉及电单车的车祸，34岁男子送院治疗。

目前调查仍在进行中。