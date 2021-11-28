骆建佑决赛不敌安赛龙 得印尼羽赛亚军

（早报讯）新加坡头号男单骆建佑今天傍晚（28日）历时59分钟，1比2不敌今年东京奥运会金牌得主安赛龙，获得印度尼西亚羽毛球公开赛亚军。

印尼公开赛属于世界羽联世界巡回赛的第二级别（超级1000赛）赛事，是骆建佑迄今为止晋级过最高级别的决赛，他在巡回赛最好的成绩是本月初在德国海洛公开赛（超级500赛）的冠军。

27岁的安赛龙防守和进攻同样出色，不断调动骆建佑迫使他出现失误。骆建佑和这名丹麦好手战至6比6平手时，后者打出一波5比0的小得分潮，直接进入间歇。

骆建佑步伐轻盈，不过面对势如破竹的安赛龙没有找到突破的办法，在对手连续得分的情况下，他以9比19处于劣势。尽管他在绝境下顽强挽救了几个赛点，但安赛龙速战速决，最终以21比13拿下首局。

易边再战，已进入状态的骆建佑越打越顺手，打出4比0梦幻般的开局后，以11比3进入局间休息。骆建佑之后继续维持大比分领先优势，安赛龙无心恋战，战术性放掉次局比赛，前者随后以21比9扳回一城。

决胜局，卯足全力的安赛龙一下将比分拉开至10比3。越战越勇的他没有让对手追上他的空间，尽管在16比9领先时不慎摔跤，但他还是一鼓作气，以21比13拿下比赛。

这场决赛的胜利对骆建佑或安赛龙来说都非常重要，前者胜了就能搭上世界羽联世界巡回赛总决赛的末班车，参加下周开打的比赛；后者胜了，就能在积分榜取代世界第一的桃田贤斗，登上球王宝座。

今年是安赛龙的丰收年，九次打入比赛决赛，七次称霸冠军，其中一个还是因冠状病毒疫情推迟的东京奥运会。

尽管骆建佑无缘冠军，但随着他打进决赛，他的世界排名将再度上升，预计即将在来临周二挤入世界前20名，又一次缔造职业生涯新高。

很少有球员能在同一站比赛“屠龙摘桃”并夺冠，上一位连续打败桃田贤斗和安赛龙获胜的是“马来西亚一哥”李梓嘉，他在今年的全英公开赛问鼎职业生涯最具重量的冠军，不过他在本周印尼公开赛首圈不敌丹麦的杰姆克。

印尼公开赛结束后，部分选手将继续留在巴厘岛，备战12月1日至5日举行的年终总决赛。世界羽联在2008年开始举办年终总决赛，只有在该赛季每个单项排名前八名的球员才有资格参赛。从2019年起，该赛事的总奖金来到了150万美元（约205万新元）。

22岁的新加坡女将杨佳敏将亮相总决赛，这是我国有史以来首次有代表角逐这项大赛。