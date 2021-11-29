首趟新马VTL航班今早7时24分起飞 将思乡心切马国人带回家

（早报讯）新马疫苗接种者空中旅游走廊今天（11月29日）开通，首趟从我国飞往吉隆坡的航班早上7时24分起飞，将思乡情切的马国人带到亲人身边。

这个疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）航班由捷星航空提供，其中乘客包括来自马六甲的叶秀英（37岁，研究协调员）和她的家人。

清晨5时多就在新加坡樟宜机场第一搭客大厦排队办理登机手续的她，从去年农历新年开始就没有再见到家乡的亲人。

一个月前，她多病的母亲因跌倒而肺部受损，病情不稳定。内心焦急的叶秀英因此和妹妹叶秀贞（32岁，银行业人员）赶紧预订第一班VTL飞机，想以最快的速度返乡见母亲。

17岁就来新加坡读书、已是新加坡公民的叶秀英说：“我其实一早就申请My Travel Pass想回家，但迟迟没有批准下来，我才花了600元为自己、两个孩子和女佣买机票。”

叶秀英说，丈夫在马来西亚工作，2岁的女儿和5岁的儿子也已一年多未见到爸爸，因此这次她才冒风险带着孩子乘搭飞机。“留他们在新加坡我的心里也会很乱，只能提醒孩子戴好口罩，减少感染风险。”

据观察，乘客在办理登机手续前，捷星航空的职员会先检查他们已准备好所有文件，包括登机前两天内的聚合反应（PCR）检测结果。早上5时左右，约有45名公众在排队等待职员检验文件。

餐饮业人员黄艾丽（30岁）凌晨4时30分就在队伍中。两年没回太平的她，今天计划趁母亲生日，给她一个惊喜。

黄艾丽谈及母亲时，眼眶就开始泛红。她说：“我很想念她，也很想念她做的叁峇臭豆，所以一宣布VTL我就去订了机票，即便当时不知道是不是VTL航班。”

第二趟飞往吉隆坡的VTL班机则由新加坡航空公司提供，计划今早8时30分起飞。

吉隆坡人柯仪娟（43岁，银行业人员）和朋友张美玲（44岁，银行业人员）将乘搭这班飞机，一同去往柯仪娟的家乡。

这对好友往年经常结伴旅行，一年至少去两次长途旅行。柯仪娟笑说：“我们工作就是为了能旅行。”

自疫情以来未出国的两人这次趁柯仪娟回乡，准备一起到怡保、槟城等地旅游。

柯仪娟说：“我会带着我的父母一起到各处吃美食，大概会在马来西亚逗留两周左右。”

受访者均认为，机票价格不贵，主要开销来自总共须做四次的PCR检测费用。

通过VTL入境吉隆坡的公众，须在启程前两天内接受聚合酶链式反应（PCR）检测，抵境后也要接受PCR检测，并在吉隆坡机场专属等候区等到检测结果呈阴后，才能到柜台办理入境手续。短期旅客也须额外购买冠病旅游保险，最低投保额为10万令吉（约3万2000新元）。

另一方面，首趟从吉隆坡到我国的VTL航班，将在早上10时15分抵挡樟宜机场的第一搭客大厦。

除了捷星和新航，提供新马VTL航班的航空公司还有酷航、马来西亚航空、亚洲航空，以及马印航空。据樟宜机场的网站显示，这些航空公司在开通首日都有往返两地的VTL班机。