（早报讯）新的冠病变种毒株奥密克戎（Omicron）对全球疫情带来变数，投资者料持谨慎态度。分析师指出，若各国政府没有采取极端的防疫措施，上周五的恐慌性抛售预期不会延续到本周。

疫情最新消息令市场出现新一轮震荡，新加坡海峡时报指数上周五跌破3200点的心理水平，闭市报3166.27点。

东京股市今早开盘一度下跌1.22％，首尔则下跌1.01％。

周一（29日）值得关注个股：

*原定上周五举行的绿科控股（ecoWise Holdings）特别股东大会最终并没召开。绿科控股披露，有关股东已经“自愿延期举行特大”，新日期和时间将另行通知。

*房地产发展商逢来发集团（Hong Lai Huat）将向东吴中新资本（亚洲）公司发行8000万张非上市和可转让凭单。每张凭单可分别以0.3元、0.35元、0.4元和0.45元的价格转换为一股母股。

*贤能集团（LHN Limited）截至9月底的2021财年业绩显示，下半财年净利同比下挫36.8％至1325万4000元，营收减少31.6％至5649万9000元。全年而言，工业和共享居住房地产业务表现改善，带动净利增长16.2％至2806万3000元，营收则下跌9.9％，报1亿2097万7000元。

*立足缅甸的祐玛战略（Yoma Strategic）截至9月底的2021财年业绩显示，下半财年取得216万美元（295万新元）净利，扭转去年同期亏损4459万美元，使全年亏损缩窄至1970万美元。集团表示，第三波疫情严重冲击缅甸，造成营运环境充满不确定性，不过集团业务正开始复苏，特别是房地产、餐饮及手机金融服务平台Wave Money。

*创值科技（Addvalue Technologies）周一开市前宣布暂停交易，稍后有重要事情公布。

*英特拉资源（Interra Resources）向新交所申请宽限多12个月时间，从今年12月4日延后至明年12月4日，以达到脱离新交所观察名单的要求，新交所对此并不反对。