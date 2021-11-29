相隔一年零八个月 新马领导人今早见证边境互开

（早报讯）李显龙总理和马来西亚首相依斯迈沙比里今早在新柔长堤，共同见证疫苗接种者旅游走廊的启动仪式，两人也在新加坡—新山跨境巴士前互相碰拳留影。

经过一年零八个月的等待，两国人民引颈期盼的陆路与航空疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）今天（11月29日）同步开通，标志着新马为恢复双边和区域连接，踏出重要的一步。

今早约10时45分，依斯迈沙比里抵达新柔长堤的兀兰关卡，到我国进行正式访问，李总理也前来迎接。随行的有国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、贸工部长颜金勇、外交部长维文医生和交通部长易华仁。

随同依斯迈沙比里访新的马国官员则有国际贸易及工业部高级部长阿兹敏、外交部长赛富丁、交通部长魏家祥、柔佛州务大臣哈斯尼莫哈末，以及其他高级官员。

新马领导人疫情期间因旅游限制无法到彼岸，之前只能在保持安全距离的情况下在长堤相会。李总理和依斯迈沙比里今早在新柔长堤见面后，在车牌为“888”的新加坡—新山跨境巴士前互相碰拳留影，李总理也幽默表示“多好的数字啊”。

依斯迈沙比里之后将前往总统府，会见哈莉玛总统，并同李总理进行会谈。

去年3月18日，马国因冠病病毒来势汹汹，实施行动管制令和全面封锁边境，原本熙熙攘攘的新柔长堤几乎在一夜之间静止，只有提供必要商品或服务的人员允许往返。过去理所当然的通关跨境，在两国抗疫措施下变得十分困难。

经过近两年的努力，两国疫情趋稳。李总理和依斯迈沙比里11月8日通电话时一致同意，目前是时候逐步安全恢复两国跨境旅游。