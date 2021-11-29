首趟从吉隆坡飞新加坡VTL航班抵新

（早报讯）首趟从马来西亚吉隆坡抵达我国的疫苗接种者空中旅游走廊航班今天（11月29日）提早13分钟于10时零2分降落在樟宜机场。

来自吉打的黄爱真（34岁，服务业员工）今早乘搭这趟捷星航空提供的疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）航班，回新工作。

目前是新加坡永久居民的她在帮7岁的孩子办理永久居民手续后，于10月底送孩子回乡。“在这里孩子没有人照顾，所以我得请父母帮忙先照顾他。”

她也说：“我当时回马来西亚时须隔离14天，如今乘搭VTL航班能免去隔离，觉得很开心。”

另一名乘客是带着两个年幼孩子的马姓家庭主妇。居住在新山的她为了能尽快见到在新加坡打工的丈夫，在VTL航班一推出就购买机票，并未等待陆路VTL确定下来再行动。

她说：“我和孩子差不多两年没见到他了，但因为担心做聚合酶链式反应（PCR）检测会很久，所以叫他不要来接机。”

马女士表示购买单程航班、旅游保险，再加上检测费用，共花了700到800新元。

第二趟抵新的VTL班机则由马印航空提供，于早上10时11分抵达，比预计的时间早19分钟。

乘客在抵新后，须接受聚合酶链式反应（PCR）检测，并到申报的住处自我隔离直到检测结果出来。

公众若要到入境厅内迎接乘客，须先出示乘客预定的航班行程表（flight itinerary），而且每份行程表只允许一人进入，其他来接机的人只可以在外等候。

接到乘客后，这组人须通过另一个出口，到载客处或德士站乘车。在机场的时候，抵新乘客不会和其他公众有任何交流。

据了解，截至早上10时30分，未有公众进入第一搭客大厦的入境厅接人。