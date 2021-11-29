新柔长堤今早暂禁货车通行 果菜运输不受影响

（早报讯）我国与马来西亚的疫苗接种者陆路旅游走廊计划今天启动，新柔长堤今早7时至下午1时暂时禁止货车通过，货车可改用大士关卡。受访的出入口商和批发商表示在上个周末已获知相关消息，也预先做好安排，因此今早的送货时间并没有受到太大的影响。

新加坡果菜出入口公会副总务陈春发透露，公会在上个星期六临时收到移民与关卡局的通知后，立即通知所有会员有关消息。他说，今早新柔长提禁止货车行驶没有对从马国进口蔬菜的商家造成太多的延误。

“来自金马仑的蔬菜今早约6时至7时抵达市场，货车司机应该在凌晨4时就已经通过新柔长提。来自柔佛的蔬菜一般也会在下午2时至3时才会通过长堤，因此影响不会太大。”

也是蔬菜批发商的巴西班让批发中心商联会（夜市）副主席李敏华说，她每天共有两三辆货车载送马国进口的蔬菜到新加坡，主要供应给巴刹、餐馆和中央厨房。由于她经营的是夜市，因此早上的蔬菜送货时间是否会有延误对她影响不大。

李敏华也透露，较有可能受影响的是从金马仑、泰国和越南进口蔬菜的商家，因为这些蔬菜通常会在早上9时抵达巴西班让批发中心，货车司机平时也会使用兀兰关卡。来自马国其他产地的蔬菜则会在下午4时至7时抵达批发中心，李敏华下午会观察新柔长提的车流量，再决定通知货车司机该使用哪一条通道。

新加坡果菜出入口公会主席郑谦木指出，运载果菜的较大型货车一般会从第二通道入境新加坡，多数的小型货车则从兀兰关卡入境。他说：“第二通道的车辆一定会比平常多，对商家多少会造成些许不便，但我们都会尽量配合有关当局的措施，所以问题不大。”