一般旅客有望12月中通过陆路VTL往来新马

（早报讯）新马两国打算从今年12月中起，将陆路疫苗接种者旅游走廊扩大至一般旅客。尽管如此，一切仍得视疫情而定，李显龙总理说，所有人都焦急地关注“奥密克戎”变种毒株，但即使它打乱计划，两国目标仍是进一步开放新马边境。

正在我国访问的马来西亚首相依斯迈沙比里今天（11月29日）中午出席在总统府举行的欢迎仪式，会见哈莉玛总统，并同李总理进行会谈。李总理过后与依斯迈沙比里举行双边联合记者会，宣布两国的目标是从12月中起，将陆路疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）扩大至一般旅客，视公共卫生状况而定。

目前，使用新马陆路VTL跨境的，必须是目的国的公民、永久居民或长期证件持有者。

李总理说：“当然，这一切都得视疫情情况是否允许。我们都在焦急地关注新的奥密克戎（Omicron）变种毒株，了解它的特征。”

“即使奥密克戎打乱这些计划，我们的目标仍是在新马之间拥有更开放的边境，我们过些时候将能取得进一步的进展。”

依斯迈沙比里也说，陆路VTL的扩大还包括在新马第二通道开通更多巴士路线，以及火车服务，和逐步允许个人交通工具，如电单车和汽车过境。

李总理和依斯迈沙比里重新肯定了新马之间牢固的双边关系，并期待继续加强双边关系与合作。李总理期待明年接待依斯迈沙比里参加新马领导人非正式峰会。他说：“这将是一个很好的机会来探索进一步合作的潜力，并在我们今天的讨论基础上往前发展。”

由于防疫考量，联合记者会通过总理面簿直播，不设问答环节。