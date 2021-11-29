兀兰关卡开设40条自动通道 加快VTL旅客通关过程

（早报讯）配合新马陆路疫苗接种者旅游走廊（VTL）启动，移民与关卡局分别为入境和出境的VTL旅客开通20个自动通关管道，加快旅客在兀兰关卡的通关过程。

新马陆路VTL启动首日，大批马国公民通过VTL返回马国，入境我国的旅客人数则相对较少。

根据记者现场观察，兀兰关卡今早（11月29日）没有出现交通阻塞的情况。中午12时45分有四辆入境我国的VTL巴士先后抵达兀兰关卡，乘搭这些巴士的旅客共有20多人，其中一辆巴士只载有一名乘客。

这些VTL旅客大多数为马国公民，他们主要来新工作或探望家属。

入境我国的旅客在抵达兀兰关卡后，须出示疫苗接种证明和护照等资料。提前提交新加坡入境卡（SG Arrival Card）并符合所有条件的旅客可使用自动通关通道，其余旅客则须到人工通关柜台。

为了加快旅客的通关过程，移民局分别为出境和入境的VTL旅客开通20条自动通关通道，当局也将VTL和非VTL旅客隔开来。

移民局兀兰关卡指挥部副指挥官汤伟杰指出，兀兰关卡今早的通关流程一切顺畅。

他说：“大多数旅客都能使用自动通关系统，这是因为他们携带了所需的通关文件，并在入境前提交了SG Arrival Card。”

汤伟杰也说，移民局会继续观察情况以改善流程，为旅客提供更好的体验。