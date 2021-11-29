散播冠病疫苗不实言论 博文作者与吴明盛同接更正指示

（早报讯）人民力量党秘书长吴明盛在面簿转发一篇错误夸大冠病疫苗危险性、企图阻止人们接种疫苗的博文，与博文作者一同接获更正指示。

卫生部今天（11月29日）发文告指出，名为“Cheah Kit Sun”的作者今年10月20日在多个网页发表以上含错误言论的博文，吴明盛同日在面簿分享了这篇博文。

卫生部已通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向两人发出更正指示。两人必须在含有虚假言论的每个网页和社媒贴文附上更正通知。

其中，博文误指冠病疫苗是近期所研发出的最危险的疫苗，因为同过去10年其他所有疫苗的数据相比，冠病疫苗造成的死亡和重伤率明显更高。

卫生部澄清这样的说法是错误的。我国批准使用的冠病疫苗经各大国际机构以及本地卫生科学局和冠病疫苗专家团的评估，是安全并有效的。

截至上个月底，卫生科学局接到的不良反应报告中，严重不良反应占疫苗施打总剂量的0.006％，至今也没有因疫苗引起的死亡病例。

该篇博文引用了美国疫苗不良反应通报系统（Vaccine Adverse Event Reporting System，简称VAERS）的数据，但卫生部指出，这些数据并不说明冠病疫苗造成的死亡和重伤率明显更高。

当局接着列举三大原因解释。其一，美国今年有非常高比例的人口已接种冠病疫苗，而每年接种其他疫苗的人却明显要少得多，因此对比冠病与非冠病疫苗通报的不良反应和死亡数量，具有误导性。

其次，相较于其他疫苗，针对冠病疫苗的监测程度以及通报不良反应的意识明显更高。

其三，任何公众都可向VAERS通报不良反应及死亡事件，无论是否因疫苗或其他因素造成，这些都不必经过查证。这类通报一般缺乏资料，有时甚至出错，而且不良反应也未必属严重情况，可能是皮疹或头痛等轻微副作用。

卫生部说，博文旨在错误夸大冠病疫苗的危险性，并试图阻挠人们去接种疫苗。“若人们误信这些谎言，可对那些仍未接种者带来严重的健康后果。”

卫生部吁请公众避免臆测或散播可能引起人们恐慌的假信息，而应参考可靠的信息来源。公众可浏览卫生部官网，以获取有关冠病疫情的最新信息。