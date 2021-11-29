Digital Core REIT以每单位0.88美元IPO

（早报讯）拥有美国和加拿大数据中心投资组合的Digital Core REIT，以每单位0.88美元的发售价首次公开售股（IPO），预计6日在新交所主板首日交易。

这会是本地今年来第七只新股上市，第二只纯数据中心信托。

信托将发售2亿6703万个新单位，其中2亿5368万个单位配售给美国以外的国际投资者，其余1335万个单位供本地散户认购。新单位筹得的约2亿3500万美元（3亿2000万新元）主要用来收购数据中心房地产。

若包括向保荐公司独资子公司和基石投资者发行的单位，以及向信托旗下Digital CR US REIT发行的优先股，信托将筹集9亿7700万美元。

它的保荐公司（sponsor）是全球最大的美国数据中心发展商和营运商Digital Realty，市值约440亿美元。信托将是独由Digital Realty保荐的新加坡房地产投资信托（S-REIT）。

Digital Core REIT管理公司首席执行官约翰·斯图尔特（John Stewart）今天在媒体说明会上说：“新加坡在吸引资金流入房地产市场，以及在专注于数码经济发展方面具有前瞻性。”因此，他相信本地数据中心市场的需求稳健。

目前，信托在美国和加拿大拥有10个永久地契数据中心，净可出租面积为120万平方英尺，总估价为14亿美元。其中，四个数据中心位于硅谷，三个在北弗吉尼亚，两个在洛杉矶，一个在多伦多。