人力部为客工推出新医疗计划 四家业者获委经营六个客工专属医疗中心

（早报讯）居住在我国西部的约5万7000名客工最快从明年第一季起可以前往专属的医疗中心看诊。新医疗中心将会比现有服务客工的医疗中心提供更广泛的医疗服务，医药费将会得到津贴，客工也会在新的初级医疗计划下获得更好的医疗保障。

人力部已完成招标活动，在新的客工医疗保健体系下委任四个私人医疗业者从明年起在全岛六区经营客工专属医疗中心，以及推出新的基础医疗保险计划，让雇主与客工能更好地应付医疗费用。

这四个私人医疗业者分别是富乐医疗集团（Fullerton Health）、新康集团下的信医专科中心（StarMed Specialist Centre）、善达社区保健机构（SATA CommHealth），和圣安德烈教会医院（St. Andrew’s Mission Hospital）。

在新医疗计划下，按照客工居住区域的医疗业者定价，雇主每年可为每个客工支付108元至145元的费用。为了确保医疗服务不被滥用，客工每次看诊时须付5元，如果是通过远程医疗看诊则是2元。这些费用将会涵盖客工所需要的基本医疗服务，如体检、看诊和医疗接送服务等。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生说，这些医疗业者在提供医疗服务时，会通过符合客工文化的护理，敦促他们尽早求医和遵守治疗计划。“业者也有机会聘请会说客工母语的医疗人员，来增强他们的医疗团队能力。”

明年第一季投入运作，位于本茱鲁客工休闲中心（Penjuru Recreation Centre）的客工专属医疗中心由圣安德烈教会医院经营。该中心是新推出的MigrantWell计划的一部分。

人力部今天（11月29日）傍晚与邱德拔家族、黄廷方家族、新加坡工商联合总会基金会（SBF Foundation）以及圣安德烈教会医院签署备忘录，并推出专门服务客工的MigrantWell计划。活动主宾是国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼。

计划除了包括设立医疗中心之外，也会设立慈善机构MigrantWell Singapore和MigrantWell福利基金。

邱德拔家族和黄廷方家族将率先为计划提供2000万元种子资金（seed funding），新加坡工商联合总会基金会则将通过工商总会向不同企业与商会筹集额外的1500万元。

新医疗中心将会提供的服务包括放射成像、牙科、物理治疗、心理辅导、远程医疗和个案管理等。