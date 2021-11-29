新马交通部就新柔地铁达成新协议

（早报讯）新柔地铁预计最迟在2026年底通车，新加坡陆路交通管理局与马来西亚交通部日前已达成协议，落实双方作为新柔地铁授予者须尽的责任。

新马交通部今天（11月29日）傍晚发表联合声明说，继去年7月30日重启新柔地铁计划时达成特许协议，最新签署的授予者协议（Grantor Agreement）进一步界定了双方针对特许协议相关事项履行义务时须尽的责任。

两国于上周三达成这项协议后，新加坡交通部长易华仁和马来西亚交通部长魏家祥今天下午主持了纪念仪式。魏家祥是今早随同马来西亚首相依斯迈沙比里访新的马国部长之一。

易华仁在面簿贴文说：“马国是新加坡最亲密的邻居，两国共同享有长远的经济与人际关系。在恢复交通连接方面取得的进展，是加强联系和振兴经济的关键。”

全长四公里的新柔地铁通车后，乘客可从汤申—东海岸地铁线的兀兰北站，搭乘新柔地铁到柔佛新山的武吉查卡（Bukit Chagar）站。项目采用中型地铁系统，单趟车程约为五分钟，每小时单向可接载1万人次，预计将显著改善我国与新山的连接。

李显龙总理今天下午与依斯迈沙比里举行联合记者会时说，新柔地铁正在建造中，新马两国期待这个项目最迟在2026年底投入客运服务。