新加坡中行助力中新金融峰会 支持两国陆海新通道的贸易

（早报讯）中国银行新加坡分行在中新金融峰会上签备忘录和意向协议，支持两国的陆海新通道双边贸易试点采用电子贸易单据金融解决方案以及支持重庆公司丰富境外融资渠道，在境外发行绿色债券。

陆海新通道是指中新（重庆）战略性互联互通示范项目旗下的“国际陆海贸易新通道”。这个通道已连接东南亚与中国西部的可行替代贸易路线。而中新两国的这个项目涵盖四个合作领域：金融服务、航空产业、信息通信及交通物流。

中国银行新加坡分行发布消息说，在近日举办的2021中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会上，中国银行新加坡分行携手中国银行重庆市分行与合作伙伴分别签署了《渝新跨境贸易无纸化试点项目合作备忘录》和《境外绿色债券承销合作意向协议》。

两项签约紧扣峰会“深化中国—东盟金融合作，共创互联互通新格局”主题，是本届峰会中新金融合作领域重点签约项目。

文告指出，在《渝新跨境贸易无纸化试点项目合作备忘录》下，“中国银行新加坡分行与中国银行重庆市分行密切联动，将与陆海新通道运营有限公司以及深圳联易融和新加坡RootAnt两家金融科技公司合作，为双边贸易试点电子贸易单据金融解决方案，服务数字化国际贸易陆海新通道建设。”

“在《境外绿色债券承销合作意向协议》下，中国银行新加坡分行将携手中国银行重庆市分行，为重庆渝中国有资产经营管理有限公司在境外发行绿色债券提供定制化金融服务，协助企业丰富境外融资渠道，拓展绿色融资模式。”

文告指出，中国银行新加坡分行深根新加坡市场，以金融力量架设中新两国经贸合作的桥梁。2015年中新（重庆）战略性互联互通示范项目启动以来，新加坡中行积极通过跨境直贷、境外债发行、商业信托和房地产投资信托上市等服务，大力支持重庆及中国西部地区企业赴境外融资，有力地推动了两地金融合作。新加坡中行积极助力两国数字经济合作，先后参与中新跨境贸易无纸化试点项目在深圳、重庆的落地。