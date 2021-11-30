（早报讯）投资者摆脱对奥密克戎（Omicron）冠病变种毒株担忧，华尔街隔夜股市周一回涨，三大股指涨幅介于0.68％至1.88％。

东京股市今早回弹1.34％，悉尼和首尔股市各涨1.09％和0.75％。

新加坡海峡时报指数昨天下跌5.69点或1.44％，闭市报3120.58点。

周二（30日）可关注股票：

*宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）今早开市前要求暂停交易，并宣布将以约2亿零160万美元（2亿7595万新元）收购美国三栋办公楼，并且计划私下配售新单位以筹集不少于8000万美元（1亿零950万新元）来资助收购，每股发行价介于0.649美元至0.676美元。

*吉宝房地产信托（Keppel REIT）将以约3亿4290万澳元（3亿3710万新元，这包含交易成本）收购澳大利亚北悉尼一栋甲级办公楼的100％股权，该栋办公楼仍正在发展，预计2023年中旬竣工。

*IHH保健（IHH Healthcare）公布截至今年9月底的第三季业绩，净利同比大涨77.4％至5亿5000万令吉（1亿7755万新元）；营收上升26％至44亿4500万令吉。每股盈利为6.01仙，高于去年同期的3.28仙。

*扬子江船业（Yangzijiang）计划将集团的投资业务分拆出来，把现有投资转入新成立的公司，然后上市。新公司主要从事资产管理和直接投资。集团计划成立两家不同的上市公司以进行特定商业策略和加速增长。

*在凯利板挂牌的Pine Capital披露，上周五（26日）接获新交所监管公司的除牌通知，但公司表示计划对除牌通知提起上诉，基于公司已与投资者签署条款书（term sheet）为股东实现价值。与此同时，公司将联系控股股东关于除牌脱手献议。

*贤能集团（LHN Group）旗下的Erinite Properties向房地产公司Eastern Realty租下位于伊丽莎白山连路（Mount Elizabeth Link）的一座住宅大楼。公司计划为大楼进行装修，然后在Coliwoo的品牌下以服务公寓或共享居住的形式经营。