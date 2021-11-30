保健基金上财年发放1亿5690万元医药费援助

（早报讯）政府发放给贫困病患的保健基金在2020年财政年度帮助了超过115万个个案，为国人提供总额1亿5690万元的医药费援助，比前个财年的1亿5910万元减少了约220万元，或1.3％。

卫生部今天（11月30日）发布从2020年4月1日至今年3月31日的2020财年保健基金（MediFund）常年报告。报告指出，发放的援助之所以减少是因为病患在冠病疫情期间到公共医疗机构和中长期护理机构求医的次数减少所致。

上财年的申请总数减少约4.0％，成功获得援助金的申请个案因此从2019财年的121万5809个，下降5.3％至2020财年的115万零985个。申请的成功率为98.3%，比起2019年财年的99.7％有所减少。

其中，公共医疗机构病患所获得的医药费援助总额达1亿2030万元，比2019财年的1亿2280万元少。中长期护理机构病患所获的医药费援助总额则为3660万元，同2019财年的3620万元相比略微增加。

卫生部指出，平均每个住院治疗申请获841元保健基金援助，平均每个门诊治疗申请则获93元援助。

1993年推出的保健基金是我国医疗体系中的最后一道安全网，用来帮助用尽其他资源后仍无法应付医药费的国人，从而确保没有新加坡人会因无法支付医药费，而得不到适当的医疗护理。

此外，2007年设立的银发族保健基金（Medifund Silver）以及在2013年专为18岁以下小病人设立的少儿保健基金（Medifund Junior），分别为年长者以及孩童提供更加针对性的帮助。