我国多管齐下防堵奥密克戎毒株

（早报讯）我国将采取多项预防措施应对新变种毒株“奥密克戎”，包括要求所有搭乘航班入境我国的旅客在出发前和抵境时接受检测。确诊感染奥密克戎者不可居家养病，必须送往国家传染病中心接受隔离。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇今天（11月30日）中午在记者会上指出，我国至今没有发现本地感染奥密克戎的病例。

他说，我国正密切留意局势，但这个新毒株流入新加坡只是时间的问题。因此，我国将采取预防措施防堵奥密克戎，争取时间了解更多有关新毒株的知识。

所有在后天（12月2日）晚上11时59分后搭乘航班入境或途经本地的旅客，都须在出发前的两天内取得聚合酶链式反应（PCR）检测阴性结果。所有入境旅客也须在抵境时接受PCR检测。

通过航空疫苗接种者旅游走廊（简称VTL）入境的旅客，则须在抵境的第三和第七天，前往快速检测中心接受额外的抗原快速检测（ART）。

这些针对旅客收紧的检测程序将维持四周，当局会持续评估并在必要时延长这些措施。

当局也正为所有在本月12日至27日间抵境，并且曾在抵境前14天到过受奥密克戎影响地区的旅客，进行一次PCR检测工作。

此外，从后天起，在机场和其他边境工作的前线人员，若可能接触到来自受奥密克戎影响地区的旅客，将恢复每周接受PCR检测，鉴定是否感染新毒株。

确诊或怀疑感染奥密克戎的病患将被送往国家传染病中心。当局会追踪这些病患的密切接触者，他们须在政府隔离设施接受10天隔离，不可留在家中隔离，而且在隔离期开始时和结束前都得接受PCR检测。

颜金勇说，我国持续密切关注新毒株的发展形势，新措施将有助于尽快排查和控制病毒传播情况。

为严防奥密克戎毒株传入新加坡，我国已从本月27日晚11时59分起，禁止包括南非在内的七个非洲国家的旅客入境或过境。来势汹汹的奥密克戎迅速在多个国家传播，世界卫生组织昨天警告，该毒株对全球疫情再度暴发构成“非常高”的风险。