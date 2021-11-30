我国PCR检测中有一款可侦测奥密克戎毒株

（早报讯）我国采用的PCR检测中，有一款可以侦测奥密克戎毒株的聚合酶链式反应（PCR）检测，一旦确定病患感染奥密克戎毒株，当局就会立即将病患隔离。

卫生部长王乙康在记者会上指出，由于国际上对奥密克戎毒株的认识还不全面，奥密克戎毒株的特征可能和其他毒株不同，新加坡因此将会采取不同的医疗程序来应对已知的德尔塔毒株和未知的奥密克戎毒株。

王乙康说，目前无法确定奥密克戎毒株传播力是否更强或会造成更严重病症，以及现有疫苗是否对毒株有效，但通过一系列的措施阻断病毒的传播，将能争取更多的时间加深对毒株的了解和制定应对策略。

他指出，目前本地尚未侦测到奥密克戎毒株。当局已对过去10天从受影响地区入境的约200名旅客和机组人员进行检测，目前174个检测结果皆为阴性。

他说：“首先我们必须分辨德尔塔毒株和奥密克戎毒株，目前的检测能侦测出所有变种毒株的感染，而我们有一款赛默飞世尔（Thermo Fisher）供应的PCR检测不仅能检测出一个人是否感染冠病，也能显示病患是否感染奥密克戎毒株。”

王乙康指出，新加坡将优先让旅客使用这一款PCR检测，虽然并非万无一失，但一旦检测出病患感染奥密克戎毒株，当局就能更快采取行动，采取不同措施，包括将病患送往国家传染病中心进行隔离。

他解释，感染奥密克戎毒株的病患将被隔离，确保他们不具传染性才允许出院。另外这些病患也不能加入居家康复计划。当局也会优先为他们进行病毒基因排序来确定他们是感染奥密克戎毒株。

如果有需要，当局也准备设定专用的隔离设施来应对奥密克戎病患。

一旦有病患确定感染奥密克戎毒株，程序也会同冠病病毒最初登陆新加坡一样，卫生部将会立即对病患的密切接触者进行追踪，并且安排这些接触者立即隔离，他们在结束隔离之前也须接受PCR检测。

王乙康说：“在这段期间，一些奥密克戎毒的病例可能会进入新加坡，但我们须能检测、隔离和遏制毒株的传播。我们要避免在有足够的认识前让奥密克戎毒株在社区扎根。当我们更了解奥密克戎毒株，我相信我们能与它共存，就像是我们如何学会与德尔塔毒株共存。”