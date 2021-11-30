王乙康：应对奥密克戎 最好保险仍是打现有疫苗

（早报讯）我国正进一步了解现有疫苗对冠病新变种毒株奥密克戎的有效性，与此同时疫苗接种工作将继续推进。

政府抗疫跨部门工作小组今天中午在记者会上提供有关奥密克戎（Omicron）的资讯。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授表示，目前没有足够的数据说明我国正在使用的疫苗有效性是否受到影响。科学家和疫苗制造商正在研究，以确定目前的疫苗是否能有效对抗新变种毒株，以及是否需要调整疫苗，使其更有效。

“目前，我们掌握的信息使我们非常坚信，接种疫苗可以保护我们免受严重感染和死亡的期待仍然是合理的，这将减少社区中的传播。”

麦锡威说：“我们应继续努力让尽可能多的人，包括年长者、可能会受到严重感染的高危人士，以及尚未接种疫苗的年轻人接种疫苗。”

卫生部长王乙康强调，此时来争论是否应该接种疫苗，或是要不要等新的疫苗出来才接种，是“大错特错”的做法。“这样的决定会搞出人命……最好的保险就是打现有的疫苗。”

小组联合主席贸工部长颜金勇则说：“随着假期的临近，我想敦促大家保持警惕，履行社会责任，遵守安全管理守则，并定期自我测试。让我们继续为应对新冠疫情而共同努力。”

截至11月28日，我国可接种疫苗的人口当中，有94％已完成疫苗接种或已接种两剂疫苗。总人口当中，有85％已完成疫苗接种或已接种两剂疫苗，26％已接种追加剂。