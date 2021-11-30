黄循财：收紧边境无法完全阻挡病毒入境

（早报讯）单靠收紧边境措施无法阻止病毒或新变种毒株进入新加坡。目前的应对既不该维持现状，也不宜过度反应，急着完全关闭边境。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财今天（11月30日）在记者会上说，边境措施是防止病毒输入的第一防线，不过过去两年的抗疫经验也显示，不能单靠边境措施阻止病毒进入我国。一些采取严格边境管制措施的国家，如中国和新西兰，同样也出现德尔塔变种毒株，因此面对新的变种毒株奥密克戎（Omicron）相信也不例外。

“边境措施是一系列防疫措施的一部分，我们需要多层的防御。有力的边境措施将帮助我们争取时间，但不会把病毒阻挡在国门外。它帮我们争取时间，让我们能善用这些时间加强其他层面的防御。”

在边境措施上，我国有一系列可考虑的选项。黄循财说：“我们可以维持现状，不作任何改变。我们也可以完全关闭边境，停止旅游。在这个时间点上，我们不应反应不足或反应过度，也不应急着采取这些措施。”

政府将通过加强检测力度，提升边境防疫措施。12月3日起，所有入境和过境我国的旅客必须在启程前来新加坡前的两天内接受检测并取得阴性检测结果。入境旅客抵境后也必须接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

12月3日起，通过航空疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）入境的旅客，在抵境第三天和第七天也必须在快速检测中心（Quick Test Centre），在专人监督下自行完成抗原快速检测（ART）。