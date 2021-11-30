我国暂停开通新的疫苗接种者旅游走廊

（早报讯）新加坡将暂停同其他国家和地区开通新的疫苗接种者旅游走廊（VTL），这会让我国有更多时间了解奥密克戎变异毒株的特征，并降低从境外输入这种病例的风险。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康今午（11月30日）在记者会上说，全球目前对奥密克戎变异毒株的了解还不足，因此我国决定采取一系列预防性措施，包括暂停扩大VTL计划，让相关当局有更多时间了解这毒株，同时确保它不会在本地社区扎根。

至于现有的VTL，会在怎样的情况下暂停，财政部长黄循财说，当局须先评估奥密克戎变异毒株在VTL国家的传播情况。“如果我们认为传染病例通过这渠道输入我国的可能性很大，我们就会考虑暂停与对方的VTL安排。”

卫生部日前宣布，由于卡塔尔、沙特阿拉伯，以及阿拉伯联合酋长国靠近奥密克戎变异毒株肆虐的非洲南部地区，我国原本在12月6日准备与这三个中东国家开通的VTL，会延后启动。

针对奥密克戎变异毒株会如何影响旅游业，贸工部长颜金勇指出，这些即将开通的VTL安排紧急喊停，我国还采取冠病检测等额外措施，一些旅客预计也会更加谨慎，选择在这段期间暂停旅游。

“时间会证明这个毒株是否会进一步影响旅游业。我们目前要做的就是采取额外措施控制境外输入病例的风险。这对我们很重要，也对旅游业的长期利益至关重要。”