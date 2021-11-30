奥密克戎传染力和感染严重程度待确定

（早报讯）目前国际间还缺乏对奥密克戎毒株的传染力以及感染后病情的严重程度的了解，但现有公共卫生程序应能应对毒株带来的威胁。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授在记者会上发表上述看法，并且指出目前通报奥密克戎毒株的国家疫苗接种覆盖率普遍较低。

他认为，目前国际须加深对奥密克戎毒株的一些特征的认识，包括毒株是否更具传染性、能否更好避开人体免疫力，以及会否导致更严重的感染。

他说：“我们还不清楚奥密克戎毒株是否会与其他毒株例如德尔塔毒株竞争，以及是否会在德尔塔毒株作为主要毒株的国家造成感染。因为之前在南美洲也曾出现传染力更高的Mu毒株，但并未取代德尔塔作为主流毒株。”

奥密克戎毒株在正应对德尔塔毒株的国家内的传播速度目前还是未知数，虽然许多国家已通报出现奥密克戎毒，但还未在非洲以外的地区造成社区传播。

其次，国际间目前也还不清楚奥密克戎毒株是否会出现“免疫逃逸“，即身体虽然因曾经感染过其他毒株，或是因接种疫苗而产生针对冠病病毒的抗体，但是仍然无法充分防御新型变种毒株。

初步报告也显示，在奥密克戎毒株集中的地区，有更多的人需要住院治疗。然而这有可能与感染人数增加有关，并不意味着变种毒株会造成更严重的感染。目前也有其他报告指出病患的病症较轻，但这也有可能因为病患大多是年轻人。

麦锡威也强调，卫生部仍有信心PCR检测能准确和有效诊断冠病感染，例如赛默飞世尔（Thermo Fisher）检测仪就能通过可侦测S基因缺失（S-gene dropout）更早显示一个人可能感染奥密克戎毒株。

S基因缺失目前出现在奥密克戎毒株和阿尔法毒株上，但由于国际上阿尔法毒株感染已经很少，因此能更多用来检测奥密克戎毒株。