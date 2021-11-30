所有住宅垃圾收集费明年起调高

（早报讯）公共垃圾收集业者面对营运和人力成本上涨，国家环境局自2017年以来首次调高垃圾收集费，明年起组屋和公寓住户每月收费升至9.63元，有地住宅则提高到32.07元。

环境局在完成住家垃圾收集费的定期检讨后今天（11月30日）发表文告，指近年公共垃圾收集业者（Public Waste Collectors）的平均收费随着营运和人力成本上涨而有所增加。新加坡共划分为六个公共垃圾收集区，分别由800 Super Waste Management，ALBA W&H和胜科环卫（SembWaste）负责。

当局考虑到所有三家业者的平均收费以及合约调整的变动，决定调高垃圾收集费。目前组屋和公寓住户每月收费8.25元，有地住宅收费27.47元。经过调整后，明年起组屋和公寓住户每月将多支付1.38元，有地住宅用户则多付4.6元。

公众可使用消费税补助券水电费回扣（GST Voucher-U-Save）特别补助金来支付垃圾收集费,下一轮的补助金将在明年1月派发。面对经济困难的公众也可前往社区服务中心寻求援助。

环境局文告也说，公共垃圾的收集工作原本耗费人力，而随着对垃圾收集服务的需求继续提高，当局将与业者合作，采取高科技并且更有效的营运模式。这就包括通过集中指挥中心将车队管理数码化，以及使用特定垃圾桶和车辆收集垃圾等。