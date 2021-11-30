大士港口第一阶段填海工程竣工

（早报讯）大士港口第一阶段填海工程已完工，标志着我国新一代港口的发展迈入重要里程碑。大士港口第一阶段的首两个泊位将如期在今年底前投入运作。

大士港口第二阶段的填海工作正如期进行中，第三阶段的策划工作也已展开。分四个阶段兴建的大士港口预计在2040年全面竣工，每年可处理6500万个标准箱。

主管贸易关系的交通部长易华仁和交通部高级政务部长徐芳达今天（11月30日）到大士港口，出席港口第一阶段填海工作的竣工仪式。

第一阶段工程占地约414公顷，七成为填海土地，21个泊位全面投入运作后，每年可处理2000万个标准箱。

易华仁在致辞时透露，我国今年首10个月的港口吞吐量较去年同期增加2.1％，也比2019年疫情暴发前增加1.3％，预计将创下新高。

“随着供应链中断的规模和频率增加，我们正投资于自动化和数码化，确保继续为港口客户提供最好的服务。”

易华仁说，为提升港口效率，大士港口将采用全自动化的运作，如自动化起重机和自动引导运输车，人力效率将能提高一倍。

此外，新加坡海事及港务管理局也将采纳数码科技技术，如船运交通管理系统、处理港口清关程序和其他监管交易的一站式平台digitalPORT@SG等，以提升港口运作效率，缩短船舶停泊在港口的周转时间。

新加坡海事及港务管理局于2015年委任由比利时挖掘与填海公司Dredging International Asia Pacific（简称DIAP）与韩国大林工业（DAELIM Industrial）组成的合资公司，为大士港口第一阶段发展进行填海及相关工程。盛裕咨询则担任工程的监督顾问。

第一阶段的填海工程使用创新和可持续的建建筑方法，为海事及港务管理局省下约10亿元。

大士港口第一阶段工程共耗时3400万小时，并获得超过450家公司的支持。