新加坡与中国联合缴获走私象牙制品 获颁联合国亚洲环境执法奖

（早报讯）新加坡国家公园局、移民与关卡局、新加坡关税局与中国海关总署缉私局，今年5月合作缴获7.8公斤的走私象牙制品，获颁联合国亚洲环境执法奖（合作类别）。

国家公园局今天（11月30日）发布文告宣布以上消息。

今年5月25日，中国深圳海关缉私局在一批来自法国的航空快递中，发现一件疑似象牙制品的货物。这份快递的目的地是新加坡，途中在中国过境，中国海关总署缉私局因此向新加坡关税局分享情报。

中国海关总署缉私局与新加坡国家公园局同意，让快递在双方携手控制下运往我国，并在抵达后被移民与关卡局、关税局与公园局组成的跨机构小组截获，发现快递内装有一个7. 8公斤的象牙制品。

公园局之后展开行动，将快递交付给本地的收件人，以确定买方。这个象牙饰品的买方和卖方目前正在协助调查。

经过公园局野生动植物法证中心进一步的DNA分析，缴获的象牙饰品来自非洲草原象，是受濒危野生动植物国际贸易公约（CITES）保护的一级物种。

公园局说：“此次成功展开的联合行动凸显了国际合作，以及各国政府和利益攸关方之间的坚定承诺和集体努力是如何有效防止野生动物的非法走私与贩卖。”

另外，国家公园局野生动植物贸易处长黄美诗在打击野生动物走私方面的工作也获得认可，获颁性别领导力和妇女赋权（Gender Leadership and Women Empowerment）类别的奖项。

黄美诗的贡献包括，协调多项执法行动并在2019年成功缴获创纪录的37. 5吨穿山甲鳞片和8.8吨象牙。

公园局也指出，联合国亚洲环境执法奖（AEEA）认可了当局对于打击非法野生动物走私所做出的努力。当局将会继续监测和防止国际与国内的非法野生动物交易。

今年4月26日，公园局针对13名涉嫌在网上和社交媒体贩卖野生动物的人展开突击检查，并且缴获了90多只野生动物，包括松狮蜥（bearded dragon）、蜜袋鼯（Sugar Gliders）、蛇和狼蛛等。

这些野生动物当中有许多不允许在本地出售或当做宠物饲养，包括几个受CITES保护的物种，如缅甸蟒和美洲鬣蜥（Green Iguana）。