（早报讯）现有疫苗对新变种毒株奥密克戎（Omicron）不太有效的消息，造成市场恐慌。华尔街隔夜股市周二收低，三大股指的跌幅介于1.55%至1.9%。

新加坡海峡时报指数昨天猛跌79.29点或2.54%，闭市报3041.29点，领跌亚太股市。这也导致海指在11月创下自去年3月以来最大的月份跌幅，下滑4.9%。

周三（12月1日）值得关注个股：

*Cuscaden Peak财团若成功收购新加坡报业控股（SPH），愿意承担吉宝企业的3400万元“分手费”。

Cuscaden Peak财团今早开市前就日前媒体报道发文告澄清，财团提出收购献议突围意味着财团拥有报业控股的100%股权，分手费间接由财团承担。它也强调，献议价不会受分手费影响。

*星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）计划以2830万英镑（5150万新元）收购英国优质仓库发展项目，该项目仍在发展阶段，预计2023年第一季竣工。

*吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）子公司吉宝远东（Keppel FELS）同Orsted签署全球框架协议，可能在未来承接海上变电站项目。协议是双方加强长期伙伴关系的战略计划的一部分。

*目前停牌的亚斯达卡控股（Astaka Holdings）就中国建筑集团有限公司起诉旗下公司Astaka Padu索偿近5088万令吉（1650万新元），同对方达成和解协议，条件包括把在The Astaka @ Bukit Senyum的五个物业转让给对方，总值近820万令吉。

*对新加坡交易所（SGX）发出的除牌通知提出上诉被拒，停牌中的安易永投（Ayondo）将在12月24日除牌。

*在观察名单中的SMI Vantage披露，独立审计师对公司截至今年3月底的2021财年财务报告“无法表示意见”（disclaimer of opinion）。