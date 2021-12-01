若成功收购报业控股 Cuscaden Peak将间接承担3400万元“分手费”

（早报讯）若成功收购新加坡报业控股（SPH），Cuscaden Peak财团作为单一股东，将间接承担报业控股和吉宝企业的3400万元“分手费”。

Cuscaden Peak财团今早（12月1日）开市前就《海峡时报》早前的报道发文告澄清，财团提出的收购献议若成功，意味着财团拥有报业控股的100%股权，届时分手费间接由财团承担。

它也强调，财团在协议下将支付给报业控股股东的献议价不会受分手费影响。

吉宝企业（Keppel Corp）和由旅店置业（Hotel Properties）领军的Cuscaden Peak财团，上月相继提高收购报业控股的献议价。

Cuscaden财团也表示，由于吉宝企业（Keppel Corp）献议收购新加坡报业控股（SPH）的协议会议将在12月8日之后举行，Cuscaden Peak财团献议收购报业控股的协议安排完成的预示时间表可能将因而被拖延。

它承诺将继续和报业控股紧密合作，尽快召开协议会议，成功及快速地完成协议安排。

吉宝的献议为每股报业控股股票可获得0.868元现金，加上0.596个Keppel REIT单位和来自报业控股的0.782个SPH REIT单位，按11月9日的股价计算，每股收购价为2.351元。

Cuscaden Peak的献议为每股现金2.36元，或每股1.602元现金，加上0.782个SPH REIT单位，按11月12日闭市价计算，每股收购价为2.40元。

代表该财团的旅店置业集团执行董事及财团发言人林先禄早前向媒体透露，财团准备多达60亿元进行这项收购，包括承担赔偿吉宝企业的3400万元分手费。