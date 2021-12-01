本地居民就业率和收入中位数超越疫情前水平

（早报讯）人力部预估数据显示，本地居民就业率和中位数收入已恢复，甚至超越冠病疫情前的水平，但居民失业率和未充分就业情况仍偏高。

人力部今早（12月1日）公布《202１年新加坡劳动力报告》预估数据时指出，在劳资政三方推出的“新心相连”就业与技能配套（SGUnited Jobs and Skills Package）下，居民就业率已回升至疫情前的水平。

其中，15岁及以上居民的就业率，从去年6月的64.5%升至今年6月的67.2%，甚至高于2019年6月的65.2%。

当中，65岁及以上居民就业率也因提升年长者就业能力的计划而持续回升，达31.7%，比去年同期的28.5%高出3.2个百分点。

15岁至24岁的青少年就业率，从去年6月的30.9%增加至今年6月的37.2%，这是因为有更多学生从事兼职或临时工。

25岁至64岁的居民就业率，则从80.3%增至81.8%，当中男性就业率从87.9%增至88.9%，女性就业率则从73.2%增至75.1%。

人力部指出，居民劳动力中有88%为全职员工。因冠病疫情相关的活动，本地临时劳动力的需求增加，加上经济前景不明朗也导致在固定期限合约下受雇的员工比例从7.3%增至8.4%。全职就业人数也增加5万零900人。

居民失业率下降 仍未回到疫情前的水平

非专业人士、经理、执行员与技师（PMET）居民失业率，则从去年6月的6.4%下降至今年6月的5.1%，PMET居民失业率也从3.5%略微下降至3.4%。不过整体而言，失业率仍未回到疫情前的水平。

另外，有0.8%的PMET和0.9%的非PMET居民长期失业，同去年持平，显示一些员工在求职方面遇到困难。

与工时相关的居民未充分就业率（under-employment）则从去年6月的4.1%，减少至今年6月的3.5%，但仍高于疫情前的水平。其中教育程度较低和年长员工受影响较大。由于本地在高警戒解封阶段暂停堂食和补习与增益活动，餐饮业和教育业的未充分就业率因此最高。

全职受聘居民的收入中位数增加

全职受聘居民的名义收入中位数（nominal median income）今年也增加3.2%，扭转去年减少0.6%的趋势，并且超越疫情前的水平。计算通货膨胀后的实际收入也增加了1.1%，去年下降了0.4%。

第20百分位数的低薪员工的实际收入今年也增加4.6%，加上就业入息补助计划（Workfare Income Supplement）的津贴，他们的收入同疫情前的水平相比年增0.6%。过去五年因渐进式薪金模式等措施，低薪员工实际收入年增2.8%，比平均的2.2高。

工作时长方面，全职员工的平均工作时长也从去年6月的每周45.4小时减少至45.0小时，兼职员工则是每周21.2小时增至21.5小时。

由于疫情而须居家办公的员工比例，也从去年的49.3%减少至45.6%。

人力部指出，劳动市场在2021年已逐渐复苏，但未完全恢复至疫情前的水平。政府和劳资政合作伙伴将继续透过一系列措施为雇主和员工提供协助。