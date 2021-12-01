国会特权委员会将继续审理针对辣玉莎的投诉

（早报讯）盛港集选区议员辣玉莎虽已退党并辞去国会议席，国会特权委员会表明将继续审理针对她的投诉，并会在适当的时候向国会提呈报告。

国会书记办公室今天（12月1日）发声明说，辣玉莎已经在昨晚10时47分向国会议长提呈辞去国会议席的信件。所有国会议员也在今天接到通知。

声明指出，国会特权委员会下来会继续审理针对辣玉莎在国会说谎的投诉。

根据国会特权法令规定，国会特权委员会在完成审理并结案之前，有权力召见任何人到委员会面前供证。委员会将在适当时候向国会提呈报告书。

工人党昨晚发声明宣布，辣玉莎退党并辞去国会议席。辣玉莎昨天也致函国会议长陈川仁，表示她带着沉重的心情请辞议员职务。她在信中再次向国会、盛港居民和她的志愿者团队致歉，并表示将会花更多时间陪伴家人和推动她所热衷的议题。

工人党将在明天召开记者会交代下来如何继续代表和服务盛港，尤其是辣玉莎负责的康埔桦区的居民。

今年8月3日和10月4日，辣玉莎三次捏造她陪同一名性侵受害女子到警局报案，女子遭警方不当对待的经历。她11月1日在国会承认自己的过错，并承认没有陪同受害者报案，而是通过一个女性性侵受害者互助小组，听闻此事。国会领袖英兰妮随后对辣玉莎提出投诉，国会也将事情交由特权委员会处理。工人党隔天也组织纪律委员会，调查此事。