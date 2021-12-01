22万名会员今年填补公积金户头 总填补额首次超过40亿元

（早报讯）超过22万名公积金会员在今年填补了公积金户头，总填补额首次突破40亿元，创下历史新高，比去年高出三成。

中央公积金局今天（12月1日）发文告说，截至11月，共有超过22万名公积金会员透过退休存款填补计划（Retirement Sum Topping-Up Scheme），填补了超过40亿元。其中，有超过半数或12万7000人是第一次为自己或家属填补公积金，比去年全年首次填补公积金的人数多出一倍。

今年首次填补公积金的会员中，有一半的年龄超过50岁。

去年共有14万名公积金会员填补了30亿元的存款。今年的会员填补人数和填补额增幅显著，显示国人在冠病疫情之际更积极规划自己和亲人的退休生活。

公众林添桂（63岁，学校体育经理）说：“通过朋友的介绍和自己的查询，我近期开始填补公积金户头。如果能早一点开始填补，我的公积金存款额就会更高，这样两年后我退休时，每月就能领取更多的退休金。如今我有机会就和亲朋好友分享经历，其中有人就因此而开始填补公积金。”

公积金局鼓励会员，在年底之前填补户头可享有多达1万4000元的公积金现金填补估税扣税。

会员可通过公积金网站或手机应用，更方便轻易地进行单笔存款，或通过GIRO进行定期小额存款。公众可浏览cpf.gov.sg/rstu以了解退休存款填补计划的更多详情。