568名交通员工获颁公共交通金牌奖 得奖人数历来最多

（早报讯）听闻街上有一名老翁跌伤，地铁站站长戴春财（41岁）立即拿着急救箱跑去查探情况，在协助老翁包扎伤口后，戴春财继续陪着老翁和他的妻子，直到救护车将他们送往医院。

在大巴窑地铁站工作的戴春财在日常工作中经常遇到类似需要帮忙的公众，而他也不吝于伸出援手，不论事发地点是否在地铁站内。拥有一份热心肠的戴春财是今天（12月1日）公共交通金牌奖优秀奖组别的30名得奖者之一，这也是他第六次获得公共交通金牌奖。

戴春财受访时回忆，当天下午那名老翁是因为突然头晕才在红绿灯附近跌倒，被路人扶到路旁休息。

戴春财赶到时，看到老人家的膝盖和手臂都有擦伤，神情痛苦，便让老翁靠着他的膝盖，比较舒服地坐着，让同事帮他包扎伤口。

感受到老翁和他的妻子的无助，戴春财还留下来陪他们等候救护车，同时安慰老太太说伤势并不严重，并帮她联系上儿子。“我先让同事回到工作岗位上，确保地铁站的运作没问题我才留下来。那位70多岁的老先生年龄与我父亲相仿，因此让我很有感触。”

救护车约10分钟后抵达，戴春财协助不会说英语的两夫妇，向马来族的救护人员说明情况，老太太在离开前也一直感谢他的帮助。几天后，戴春财还不忘传简讯给老先生的儿子表达关心。

担任SMRT地铁站站长已有13年的戴春财说：“地铁站里每天都有不少需要帮助的人，他们可以是扛着重物的年长者或是遗失物品的年轻人，无论得奖与否，我都会继续尽己所能给予他们关怀和协助。”

今天的颁奖仪式上共有568名交通员工获颁公共交通金牌奖，得奖人数是历来最多。

这个由新加坡行善运动理事会主办的奖项已迈入第22个年头，旨在嘉奖那些付出额外心力帮助他人的交通行业服务人员与车长。

另一名获奖者是54岁的林玉清，她担任通联优惠车资卡更换处客服员已长达20年，为了服务乘客曾多次加班，以及牺牲午餐时间。

去年有一名理工学院的学生在林玉清下班时间的两分钟前赶来换学生卡，却发现身上没有足够现金。得知这是他唯一能用来搭车的交通卡后，林玉清答应等他到附近的自动提款机取钱，再帮他办理手续。“这对我来说是举手之劳，能够帮助他也让我觉得很开心。”

有一回，林玉清遇到一个单独前来更换学生卡的自闭症青年，当时不论她说什么，青年都没有任何反应。眼看排队人龙越来越长，林玉清自掏腰包为青年充值5元，再把新做的卡交给他。几天后，青年的母亲带他来向林玉清道谢，并归还那5元。

林玉清说：“那次的体验让我更了解特需人士，可以和不同的人接触、学习，正是我喜欢这份工作的原因。”

颁奖礼主宾交通部长易华仁致辞时，肯定了交通员工在疫情期间所付出的努力，包括加强地铁清洁和消毒，以及降低巴士服务受到的干扰。

易华仁也说：“要在疫情中越战越勇不只关乎经济韧性，也需靠社会的品德和刚毅之性。因此，培养我们心中的善意和恻隐之心、相互支持，非常关键。”

另有七名乘客在今天的颁奖礼获得爱心通勤奖，嘉奖他们在日常通勤时帮助他人的善举。