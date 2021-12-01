专家：奥密克戎流入本地无可避免 但目前无须再收紧防疫措施

（早报讯）冠病变种毒株奥密克戎来势汹汹，受访专家认为，我国新宣布的一系列加强边境检测的措施，最多只能延缓奥密克戎变种毒株在本地传播，但无法阻止它流入新加坡。尽管如此，由于目前缺乏该毒株的资料，进一步收紧防疫措施言之过早，重中之重是加强高风险群体的疫苗接种和保护。

传染病专家梁浩楠医生说，我国近日的新增冠病病例平稳下降，显示奥密克戎还未大规模在我国社区传播。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授说，欧洲的数据显示奥密克戎毒株可能早已传播。由于奥密克戎的传染力较高，人们不可低估它目前在各地的传播，包括新加坡。

为严防奥密克戎毒株传入新加坡，我国已从本月27日晚11时59分起，禁止包括南非在内的七个非洲国家的旅客入境或过境。政府抗疫跨部门工作小组昨天也宣布，所有搭乘航班入境我国的旅客在出发前和抵境时须接受冠病检测。确诊感染奥密克戎者不可居家养病，必须送往国家传染病中心接受隔离。

国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授也认为，奥密克戎在新加坡的传播是无可避免的。他说，虽然我国已经对非洲和中东几个国家的旅客设定限制，但毒株预料将蔓延到世界多个地区和国家，而完全封锁边境是不切实际的。“当局所宣布的新措施是为了加强变种毒株的检测，并确保密切接触者及时隔离。除此之外，新措施也能为我们争取多些时间去观察和研究奥密克戎的性质，尤其是它对不同年龄层已接种疫苗者的影响。”

我国不久以前刚放宽一系列本土和边境的防疫措施，包括放宽社交和堂食人数限制、增加疫苗接种者旅游走廊等。如今是否应该再次收紧防疫措施，专家的看法不一。

淡马亚认为，目前最重要的是学习如何与冠病共存，确保年长者和高风险群体接种疫苗并获得保护。

张毅颖说，我国是否应收紧边境措施有两大考量。首先是根据毒株对已接种疫苗者的危害力评估。若进一步研究发现奥密克戎所导致的并发症和死亡率显著增加，显示本地目前施打的疫苗对抗毒株、降低重症的效益有限。

第二个考量是评估奥密克戎是否仅限于入境旅客，或早已在社区中传播。“如果只有入境旅客被检测出感染奥密克戎，可以通过隔离，限制毒株在社区的传播。若是发现奥密克戎已广泛传播，那当局应该进一步收紧国内防疫措施。”

尽管如此，张毅颖强调，我国目前无须收紧措施。

梁浩楠也认为，现有措施反映了我国谨慎面对毒株的态度，但公众不用恐慌。“我们还需要更多关于奥密克戎及不同信使核糖核酸疫苗可否有效对抗毒株的更多信息。”