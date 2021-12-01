与国际流媒体平台合作 将新加坡故事推向世界

（早报讯）本地两家媒体制作公司将走出新加坡，与中美等国际知名流媒体平台合作拍摄内容，并在国际平台上播出。

本地媒体公司Beach House Pictures将制作系列纪录片，在美国流媒体平台CuriosityStream等播映。另一家本地电影发行与制作公司Clover Films则与中国的爱奇艺（iQIYI）合作拍摄网络电影，包括《团圆饭》在内的首两部电影将在明年于平台首映。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今早（12月1日）通过预录视频在亚洲电视论坛与市场（ATF）开幕礼上宣布上述消息。活动今年在滨海湾金沙现场及网络同步进行。

杨莉明表示，超过80家本地中小企业和500多名媒体从业人员将能从这些合作中受惠，“通过这些机会与世界其他地方联系起来”。

资讯通信媒体发展局在文告中指出，在当局的能力合作计划（Capability Partnership Programme）推动支持下，未来两年这些合作能创造就业机会和提升本地媒体人才技能。

能力合作计划于2018年启动，让声誉良好的跨国公司与本地中小企业合作，利用它们的专业知识加强本地媒体人才和中小企业的能力和业务网络。

Netflix明年2月举办系列写作工作坊

在资媒局支持下，美国串流平台Netflix将在明年2月举办系列写作工作坊，15到20名来自新加坡、泰国和印度尼西亚的编剧将通过线上课程向国际行业翘楚取经，提升写作能力。讲者包括Netflix大热剧集的编剧。

此外，六部东南亚合制电影成功入选资媒局的人才提升计划（Talent Progression Programme），各获得最多30万元的资助，以进行高质量的独立项目开发和制作。本地五名制作人将负责这六个来自马来西亚、菲律宾、泰国和越南的电影制作项目，预计在明后年完成。

资媒局将加强对新媒体行业的支持，例如与YouTube在明年展开合作，并探讨和本地数码媒体公司Titan，以及数码营销平台口碑（KOBE）携手，为有潜能的本地网络内容创作者提供内容营销等培训和督导。

杨莉明展望我国成为将亚洲故事推向世界的平台。“我们的亚洲故事是我们观众的通行证，把他们带到世界各地。它们还将我们彼此联系起来，让世界想起亚洲丰富的文化和故事。”