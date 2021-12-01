【辣玉莎退党辞议员职务】观察家：对工人党有“停损止血”作用

（早报讯）盛港集选区议员辣玉莎退党并辞去国会议席，为工人党除去一大争议焦点，也释放出该党对其议员在国会说谎采取零容忍态度，对工人党有“停损止血”作用。

工人党昨晚深夜发声明，宣布辣玉莎昨午向秘书长毕丹星表明有意退党。这意味她也辞去议员职务。

新加坡管理大学法律系副教授陈庆文受访时认为，整体上，辣玉莎辞职对工人党来说算是“加分”。

他指出，辣玉莎若继续留在国会，工人党可能会面对严厉审视，而这可能导致该党难以将人们的注意力集中在他们要推进的立法议程。

“工人党可借辣玉莎的辞职释放一个信息，也就是它对其议员说谎采取零容忍态度，不偏不倚地执行党的纪律。这相信能起到停损作用。”

新加坡国立大学政治系副教授比尔维尔星（Bilveer Singh）认为，辣玉莎辞职是救党之举。工人党超越辣玉莎个人，辣玉莎辞职对工人党的伤害，没有比对她个人来得大。

“辣玉莎的政治形象肯定是受损的，她的辞职是对自己行为缺乏诚信承担责任。她犯下的过失在政治上是致命伤，可能有人觉得她还年轻，人们会原谅她，但我很怀疑这点。工人党已发展成一个优秀的反对党，在拯救党与辣玉莎之间，肯定是救党更加重要。”

陈庆文指出，如今距离下届全国大选还有三年半，如果让辣玉莎完成她的议员任期，难保她的行为不会成为竞选课题。她如今辞职，意味她的过失，比较不会在来届大选成为议论重点。

“辣玉莎辞职，有助提升反对党领袖、工人党秘书长毕丹星的领导力，并且奠定他的威信。这好比工人党前秘书长刘程强，当年在后港区前议员饶欣龙卷入婚外情之后，当机立断开除他的党籍的做法类似。这可以确保不会有任何议员成为该党的政治包袱。”

比尔维尔星认为，辣玉莎的辞职有助树立标杆。“此后，大家都会引以为戒。下来，任何人要是犯下这样的错误，都必须辞职。从国家政治的角度看，她的辞职有正面的意义。”

Solaris Strategies Singapore国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）说，辣玉莎相信是和工人党内领导人对话后，做出辞职的决定，而考虑到社会舆论导向，这也是最合适的做法。

他认为，工人党的领导层有足够的政治经验，应对这次事件所带来的负面影响，长远来说对该党的伤害应该不大。如今当务之急是安抚盛港选民，尤其是辣玉莎负责的康埔桦区的居民，向他们保证工人党会继续服务好居民。

盛港集选区补选可能性不大

受访观察家皆认为，辣玉莎辞职不会导致盛港集选区面对补选。

陈庆文认为，只有在盛港集选区另三个工人党议员皆辞职的情况下，才会有补选。

“从昨晚工人党发表声明，表示他们将会详细说明下来如何继续服务该区选民，上述情况的可能性极小。”

他认为，人民行动党也不大可能会在此时呼吁盛港集选区另三个工人党议员集体辞职。

“目前人们最关切的还是疫情，如今要求补选会显得很不懂得体察民意。”

比尔维尔星说，宏茂桥集选区议员巴拉吉医生2010年在任期内逝世，以及哈莉玛总统2017年8月辞去马西岭—油池集选区议席后参加总统选举，导致集选区议席悬空，两次都没有举行补选。

“因此，我不认为这次盛港集选区需要进行补选……即使有补选，行动党的胜算未必比上届大选来得高。”

工人党将在明天召开记者会交代下来如何继续代表和服务盛港。观察家认为，工人党还必须对辣玉莎事件做交代。

陈庆文指出，辣玉莎辞职有助除去她在国会说谎行为对该党所造成的一大痛点，但工人党下一步怎么走非常关键，不能因为辣玉莎退党而对她的说谎事件撒手不管。下来，工人党必须向新加坡人保证它将严格要求其议员维持最高标准的操守。

“工人党必须同国会特权委员会合作，协助委员会审理对辣玉莎行为失当的投诉。针对辣玉莎在国会说谎，工人党必须明确交代它在事前知道多少，之后又采取什么行动……工人党不能因为辣玉莎辞去党籍就与事件撇清关系，它还是有可能因没有给予辣玉莎适当引导，以及在她在国会说谎后没有做出足够的行动，而遭受一定程度的牵连。”