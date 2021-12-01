【辣玉莎退党辞议员职务】受访选民：这是负责任的做法 可保工人党信誉

（早报讯）对于盛港集选区议员辣玉莎退党并辞去议员职务，受访的盛港选民大多表示不感到意外，也认同她的做法。

《联合早报》记者今早走访由辣玉莎负责的盛港康埔桦区（Compassvale），大部分受访选民认同辣玉莎的决定，认为她退党并辞去国会议席，可保住工人党的信誉。

居民江瑞好（69岁，退休）受访时说：“她的辞呈对工人党来说是件好事，否则别人会因她而攻击工人党。”

另一居民李钧宝（61岁，退休）也认为，辣玉莎退党是负责任的做法，如果她继续留在工人党，将会对工人党的信誉造成影响。“从她当选前所发表的言论，我就觉得她不够成熟，现在又犯下严重的错误，我认为她离开是应该的。”

邓风连（71岁，退休）说：“她不只一次在国会撒谎，由她来做我们的代议士让我感到不舒服，因此她退党辞呈是好的。但我也认为她选择辞职是一种逃避责任的做法。”

也有少部分居民对辣玉莎的决定感到惋惜。

努尔(Nur Sarah, 27岁，护士）说：“虽然撒谎是不对的，但我认为她的用意是好的，因此我认为她应该留在工人党，加倍地努力以为社区作出更多贡献。”

受访选民：不担心选区事务会被忽略

工人党将在明天召开记者会交代下来如何继续代表和服务盛港，尤其是辣玉莎负责的康埔桦区的居民。

对于该选区的事务下来会由谁负责处理，大部分受访选民并不担心，他们相信工人党能处理好相关事宜。

江瑞好说：“我并不担心她的离职会对工人党造成人力上的负担，我相信工人党会有很好的分配。”

宋女士（49岁，家庭主妇）也说：“自从她代表我们这区后，我并未看到社区的设施有太大的改善，因此她退党辞职对我而言影响不大。”