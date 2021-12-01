店屋当赌窟当街收赌注 警三次扫荡捕七男 49人受查

店屋变赌场、男女“卜基”当街收赌注，警方在三次扫荡中逮捕七名男子，另有49人正接受调查。

警方发出文告，指在三次的扫荡行动后，逮捕七名涉嫌非法赌博、赌马、远程赌博等的男子，他们的年龄介于37岁至53岁。此外，还有45名男子及4名女子也因怀疑涉案正接受调查。

在第一次的扫荡行动中，中央警署的警员于10月29日突击诺里士路（Norris Road）的一家店屋，发现店屋内共有11人，其中九名男子在屋内非法赌博，两人是主办者。

警方以抵触公共赌馆法令逮捕七人，另外四人则协助调查。他们也因没有遵守安全距离，正在协助警方调查。

根据公共赌馆法令，赌博场所的房东一旦罪成，将面临5000元至5万元的罚款，或监禁三年。在这些非法场所赌博，一旦罪成，将面对5000元罚款，或监禁六个月，或两者兼施。

任何人违反冠病19（临时措施）（管制令）条例，若罪成可被罚款最高1万元，监禁最长六个月，或两者兼施。

第二次行动是在今年11月20日，兀兰警署的警员在马西岭路，发现一对男女“卜基”（bookie）当街非法收赌马赌注，当场搜出1100元现金和两台手机。

第三次行动是在11月20日至21日，中央警署警员一连两天在明地米亚路、美芝路、硕莪巷（Sago Lane）、纽马吉街（New Market Street）和乔治王道（King George’s Ave）展开扫荡行动，发现13名50岁至82岁的“卜基”。

27人因涉嫌通过卜基下赌注正在接受警方调查，警方在行动中也起获1万3000元的现金和一台手机。

除了触犯赌注法令及远程赌博法令外，他们也因没有遵守安全距离而接受调查。