停车场内两车被泼漆 车主报警

停车场内两轿车半夜被人泼漆，其中一辆之前还遭人抹油、撒沙子等，行车记录器拍下可疑身影，车主报警。

一名车主日前在面簿专页SG Road Vigilante贴文，指自己停泊在盛港河谷弯（Rivervale Crescent）第146A座多层停车场的两辆轿车连夜被人泼漆。

车主儿子前天（11月29日）早上7时20分许，发现停车场内的黑色轿车被泼上黄色油漆，怀疑是前一天晚上9时30分之后至早晨时分发生的。

他进一步检查也发现，他们停在另一处的一辆蓝色宝马，车顶也被泼上黄色油漆，因此报警。

图片显示，黑色轿车半边挡风玻璃上都是黄色油漆，蓝色宝马车顶也有同样的黄色油漆。

车内的行车记录器捕捉到一名身穿黑衣黑帽的人路过车前的画面，几十秒后可见塑料袋和黄色油漆顺着挡风玻璃流下。

车主也在贴文中透露，轿车今年6月18日被人抹油，10月19日被人撒沙子，他两次都报警，也尝试去推事庭（Magistrate’s Court）提出告诉。

车主说，此前也有人往他信箱和门口撒沙子，他在家门口安装电眼，拍到可疑人物，由于对方戴着帽子和口罩，无法从电眼画面中认出是谁。

车主提供另一段视频显示，一名黑衣男弯腰绕着两辆车子，看似在撒东西，之后迅速跑开。

警方受询时表示已接获报案，正在调查中。