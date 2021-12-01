趁低吸购支持亚股 海指周三回涨1.9％

（早报讯）昨日亚股的大跌引来趁低吸购活动，昨日跌幅最大的两个主要股市——新加坡和首尔，今天（12月1日星期三）的回弹幅度也最大。市场对奥密克戎（Omicron）变种毒株的担心并未全消，但惊魂已过。

新加坡股市的海峡时报指数今天回涨56.96点或1.87％，是今年5月中以来最大单日涨幅，八成的上涨来自本地银行股的回弹，但指数闭市报3098.25点，仍无法重回关键心理线3100点之上。海指昨日猛跌超过2.5％。

昨日猛跌2.42％的首尔股市今天回涨2.14％，东京和香港股市也在趁低吸购的支持下各自回涨0.41％和0.78％。

但悉尼和多数东南亚股市皆下跌，马尼拉股市猛跌3.52％，是昨日表现最差的亚太股市，悉尼跌0.39％。美国央行要考虑加大力度控制通货膨胀的消息，对美国隔夜股市形成压力，这对亚太市场是奥密克戎之外另一不利因素。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时表示：“总的来说，过去几天的市场走势一直在涨跌之间跳动，这表明对长期市场趋势有一些犹豫不决。”

叶俊荣说：“这种情况可能会继续下去，直到我们更清楚地了解奥密克戎变种毒株可能对整个全球经济的影响。有关其传播性、严重性和疫苗抗性的任何线索或头条新闻，都将是引导未来几周市场走势的关键因素，因为这些可能决定是否需要采取更多限制措施。”

辉立证券（Phillip Securities）研究部高级投资分析师蔡栋梁受访时表示：“不，我们不认为恐惧已经结束。即使海指今天收复失地，但这主要是由三家银行推动的。银行股强劲上涨是因为，美国联邦储备局主席鲍威尔表示鉴于对通货膨胀的担忧，加息可能比预期更早。然而，对奥密克戎的担忧仍然存在，因为云顶新加坡（Gengting Singapore）、新加坡航空（SIA）、泰国酿酒（Thai Beverage）和新科工程（ST Engineering）等重新开放股继续走低，因为人们担心新的变种毒株将推迟新加坡的经济重新开放计划。”

本地股市今天整体交易量大跌至13亿3000万股，交易总值也大跌至17亿8000万元，三只银行股便占去4亿5000万元或四分之一。整体股市230只股价上涨，237只下跌。逾半的海指成份股今天回涨，但仍有10只继续下滑。

星展集团控股（DBS）今天的表现引人注目，它以5.06％的涨幅，遥领其余海指成份股，闭市报31.38元，仿佛已重新扳回一局。华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）也各自显著回涨2.64％和2.59％，收报11.27元和26.13元，但未能收复昨日的跌幅。

新航和运顶新加坡股价分别跌1.03％和1.30％，收报4.82元和0.76元，给予海指最大的压力。今天跌最重的海指成份股是牛奶国际（Dairy Farm International），股价进一步挫跌2.56％至3.04美元。

新加坡报业控股（SPH）今天回涨0.43％，闭市报2.34元。Cuscaden Peak财团今早开市前就日前媒体报道发文告澄清，表示财团若成功收购新加坡报业控股（SPH），愿意承担吉宝企业的3400万元“分手费”。财团提出收购献议突围意味着财团拥有报业控股的100％股权，分手费间接由财团承担。它也强调，献议价不会受分手费影响。

星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）今天回涨0.68％，闭市报1.48元。信托昨日透露，计划以2830万英镑（5150万新元）收购英国优质仓库发展项目，该项目仍在发展阶段，预计2023年第一季竣工。

吉宝企业（Keppel Corp）今天股价涨0.20％，收报5.11元。集团昨日透露，吉宝岸外与海事（Keppel Offshore & Marine）子公司吉宝远东（Keppel FELS）同Orsted签署全球框架协议，可能在未来承接海上变电站项目。协议是双方加强长期伙伴关系的战略计划的一部分。