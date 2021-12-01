组屋年值明年调高 多数三房式及更大单位屋主多付8元至26元房地产税

（早报讯）配合住屋年值调高，约65％的三房式组屋屋主明年将多付8元至14元的房地产税，四房和五房式以及公寓式组屋屋主则多付21元至26元。

一房式和两房式组屋屋主，以及三分之一的三房式组屋屋主继续免付房地产税。

新加坡国内税务局今天（12月1日）发文告指出，将从明年1月起调高政府组屋年值，并相应公布屋主所须缴交的房地产税率。当局上一轮调整住屋年值和房地产税是在2017年。

根据文告，组屋年值将调高4％至6％，这是配合当局的定期检讨，以确保住屋年值反映现行的市场租金。随着组屋年值调高，除了一房式和两房式组屋，以及三分之一的三房式组屋的自住屋主继续免付房地产税，其他类型组屋的屋主明年得缴更高的房地产税，增幅介于8元至26元。

房地产税主要是根据住屋的潜在全年租金来计算。自住的屋主缴交的房地产税率视房产年值而定，介于0％至16％，非自住的屋主缴付的房地产税率则介于10％至20％。

明年开始，三房式组屋自住屋主支付的房地产税在32元8角以内；四房式组屋屋主房地产税介于73元6角至121元6角；五房式组屋的介于107元2角至155元2角;公寓式组屋的介于121元6角至169元6角。

税务局指出，组屋年值自2017年调整后维持不变，但随着今年组屋的市场租金增加，房产年值也得相应调高。当局每年也会检讨私宅的年值，私宅的年值和房地产税明年也会增加。

所有业主将在本月底前收到房地产税通知，并须在明年1月31日前缴交，否则可面对相当于应缴税金额5％的罚款。

面对财务困难的业主可在期限前联络税务局，拨打电话1800-3568300寻求协助，讨论是否可延长付款时期。