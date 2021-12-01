丰树产业集团今年私募资金创新高 美国物流私人信托筹得19亿元

（早报讯）丰树产业集团（Mapletree Investments）的丰树美国物流私人信托（Mapletree US Logistics Private Trust，简称MUSLOG）于截止时共筹得14亿美元（19亿新元）基金股本总额。

这是它在2021年的第三只私人信托，使它这一年私募的资金创新高，达到25亿美元（34亿新元），基金资产管理规模得以增加138亿美元（187亿新元）。

丰树产业集团今天（12月1日星期三）的文告指出，继2019年成功筹集丰树美国及欧盟物流私人信托（Mapletree US & EU Logistics Private Trust，简称MUSEL）之后，丰树继续扩大它在美国物流市场的规模。集团目前管理355个物流资产，资产管理规模达69亿美元（92亿新元），净可出租楼面总计650万平方公尺，跻身美国物流房地产管理公司前十。

该集团今年筹集的两个基金是：一、5亿5200万美元的美国办公楼基金——丰树美国收入商业信托（Mapletree US Income Commercial Trust，简称MUSIC）；二、5亿零700万欧元（8亿零610万新元）的欧洲办公楼基金——丰树欧洲收入信托（Mapletree Europe Income Trust，简称MERIT）。

MUSLOG包括155个物流资产，净可出租楼面（NLA）总计290万平方公尺，分布于美国19个州，资产价值总计约33亿美元（45亿新元）。这些房地产靠近机场、海港和铁路等主要物流基础设施，资产组合的租用率是95％，加权平均租约（WALE）为4.1年。

MUSLOG获得多元化的投资者支持，包括新的和现有投资者，例如养老金、保险公司、投资公司、资产管理公司以及家族办公室。信托的内部收益率（IRR）目标是12％。

文告指出，集团在MUSLOG的持股将保持至少20％股权，正如其他集团所保荐的私人基金。